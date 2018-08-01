На "Летних балетных сезонах" блеснет "Дон Кихот"

Театр классического балета Смирнова-Голованова покажет новую постановку

Ею легендарный коллектив откроет свое выступление на балетном фестивале. Зрители смогут увидеть "Дон Кихота" 3 августа.

Театр, больше известный как "Смирнов Балет", был основан солистом и балетмейстером Большого театра Виктором Смирновым-Головановым в 1988 году. Он стал первой негосударственной балетной труппой в СССР. С того времени театром поставлено 10 балетов и сыграно более 4500 спектаклей.

Сегодня в составе коллектива 50 молодых танцовщиков, выпускников Московского, Ленинградского, Пермского, Киевского и Алма-Атинского хореографических училищ. Одна из особенностей труппы – сильный кордебалет.

Первые гастроли "Смирнов Балета" прошли в 1989 г. в Сеуле, затем спектакли коллектива увидели в Великобритании, Северной Ирландии, Японии, Бельгии, Германии, Гонконге, Китае, Португалии, Филиппинах, Сингапуре, США и в других странах.

За границей труппа прославилась как Moscow City Ballet и сегодня пользуется большой популярностью. Наиболее частый гость театр в Великобритании

На "Летних балетных сезонах" "Смирнов Балет" представляет балеты "Лебединое озеро", "Щелкунчик", "Ромео и Джульетта" – в постановке Виктора Смирнова-Голованова, "Спящая Красавица", "Дон Кихот" и "Жизель" в его авторской редакции.

"Мы были одними из первых участников "Летних балетных сезонов" и неоднократно с большим успехом танцевали в проекте. В этом году рады продолжать эту традицию. Наши спектакли в оригинальной хореографии Виктора Смирнова-Голованова действительно уникальны. Эстетика Театра "Смирнов Балет" – в сохранении традиций русского балета, в сочетании чистоты хореографического рисунка, и виртуозной техники исполнения с напряженной духовной жизнью на сцене и глубоким драматическим решением роли", – рассказала художественный руководитель коллектива Людмила Нерубащенко.

"Летние балетные сезоны" традиционно проходят в Российском академическом молодежном театре (РАМТ), который расположен в самом центре Москвы на Театральной площади, рядом с Большим и Малым театрами.

До 28 августа, каждый вечер на сцене РАМТа будут представлять шедевры мирового балета и жемчужины русского балетного искусства: "Лебединое озеро", "Щелкунчик", "Золушка", "Дон Кихот", "Спящая красавица", "Жизель", "Ромео и Джульетта", "Баядерка" – постановки легендарных хореографов Мариуса Петипа, Асафа Мессерера, Леонида Лавровского, Василия Вайнонена, Александра Горского. Все спектакли пройдут в сопровождении оркестра.

За 17 лет спектакли "Летних балетных сезонов" посмтрели более 700 тысяч человек. Изначально проект задумывался для иностранных туристов, посещающих Москву после закрытия театрально-концертного сезона. Но жители столицы проявили к летним спектаклям не меньший интерес, и очень скоро "Сезоны" стали заметным событием, а теперь уже и доброй традицией культурной жизни летней Москвы.