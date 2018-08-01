Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

На "Летних балетных сезонах" блеснет "Дон Кихот"

Театр классического балета Смирнова-Голованова покажет новую постановку

Ею легендарный коллектив откроет свое выступление на балетном фестивале. Зрители смогут увидеть "Дон Кихота" 3 августа.

Театр, больше известный как "Смирнов Балет", был основан солистом и балетмейстером Большого театра Виктором Смирновым-Головановым в 1988 году. Он стал первой негосударственной балетной труппой в СССР. С того времени театром поставлено 10 балетов и сыграно более 4500 спектаклей. 

Сегодня в составе коллектива 50 молодых танцовщиков, выпускников Московского, Ленинградского, Пермского, Киевского и Алма-Атинского хореографических училищ. Одна из особенностей труппы – сильный кордебалет.

Первые гастроли "Смирнов Балета" прошли в 1989 г. в Сеуле, затем спектакли коллектива увидели в Великобритании, Северной Ирландии, Японии, Бельгии, Германии, Гонконге, Китае, Португалии, Филиппинах, Сингапуре, США и в других странах. 

За границей труппа прославилась как Moscow City Ballet и сегодня пользуется большой популярностью. Наиболее частый гость театр в Великобритании

На "Летних балетных сезонах" "Смирнов Балет" представляет балеты "Лебединое озеро", "Щелкунчик", "Ромео и Джульетта" – в постановке Виктора Смирнова-Голованова, "Спящая Красавица", "Дон Кихот" и "Жизель" в его авторской редакции. 

"Мы были одними из первых участников "Летних балетных сезонов" и неоднократно с большим успехом танцевали в проекте. В этом году рады продолжать эту традицию. Наши спектакли в оригинальной хореографии Виктора Смирнова-Голованова действительно уникальны. Эстетика Театра "Смирнов Балет" – в сохранении традиций русского балета, в сочетании чистоты хореографического рисунка, и виртуозной техники исполнения с напряженной духовной жизнью на сцене и глубоким драматическим решением роли", – рассказала художественный руководитель коллектива Людмила Нерубащенко.

"Летние балетные сезоны" традиционно проходят в Российском академическом молодежном театре (РАМТ), который расположен в самом центре Москвы на Театральной площади, рядом с Большим и Малым театрами.

До 28 августа, каждый вечер на сцене РАМТа будут представлять шедевры мирового балета и жемчужины русского балетного искусства: "Лебединое озеро", "Щелкунчик", "Золушка", "Дон Кихот", "Спящая красавица", "Жизель", "Ромео и Джульетта", "Баядерка" – постановки легендарных хореографов Мариуса Петипа, Асафа Мессерера, Леонида Лавровского, Василия Вайнонена, Александра Горского. Все спектакли пройдут в сопровождении оркестра.

За 17 лет  спектакли "Летних балетных сезонов" посмтрели более 700 тысяч человек. Изначально проект задумывался для иностранных туристов, посещающих Москву после закрытия театрально-концертного сезона. Но жители столицы проявили к летним спектаклям не меньший интерес, и очень скоро "Сезоны" стали заметным событием, а теперь уже и доброй традицией культурной жизни летней Москвы. 

Отдел информации
новости партнеров
Загрузка...

Август обогатил пенсионеров

Россиянам подготовили несколько важных перемен

Цена за Донбасс неподъемна для Украины

Киев утратил возможность принимать решения

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей