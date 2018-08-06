В Москве завершился второй сезон Skypark Live

В последний день музыкального фестиваля - 4 августа - гостям представили сразу два ярких события

Открылась выставка World Jazz Photo, и прошел концерт Грегга Кофи Брауна – всемирно известного британского певца и гитариста родом из Ганы.

Певец, ставший главным голосом легендарной африканской группы Osibisa, выступал в ее составе больше 20 лет. Он стоит у истоков популярного ныне жанра World Music, записывался и выступал на одной сцене с такими мэтрами, как Стинг, Габриэль, Билли Кобэм, Стэнли Джордан, Аирто Морейра и Дез’ри.

Любителям мюзиклов певец знаком своими ролям в хитовых британских мюзиклах "Томми", "История Бадди Холли" и "A Tribute To The Blues Brothers". Осенью 2017 г. Грегг Кофи Браун покорил Россию, совершив большой концертный тур и, благодаря потрясающей энергетике и неповторимому саунду, завоевал массу поклонников.

Вечером 4 августа в Амфитеатре прозвучал афроджаз, афробит, афрофанк и афропоп – все, за что Кофи Брауна так любят во всем мире. Бесценным бонусом для гостей фестиваля стала захватывающая картина заходящего солнца. А после концерта были DJ-сет и танцы до полуночи.

Выставка World Jazz Photo – это 50 захватывающих снимков известных фотографов, запечатлевших легендарных джазовых музыкантов. Джон Уотсон, Тим Дикесон и Тим Моушен из Англии, украинский фотограф Игорь Снисаренко, румын Драгослав Недичи и голландка Йоко Шот в своих работах сумели остановить моменты вдохновения, страсти и погружения в музыкальную вселенную. Выставка проходит при поддержке Арт-центра Олега Мохова и продлится до конца сентября.

Два месяца в уникальном парке приключений "SKYPARK AJ HACKETT SOCHI" на высоте 200 м проходили концерты лучших российских и зарубежных исполнителей. На фоне роскошных закатов звучал джаз, фолк, акустика и модная электроника, участниками фестиваля стали Сергей Манукян, Хоронько Оркестр, Therr Maitz, популярный диджей из Дании Be Svendsen, легендарное трио из Петербурга Billys Band и многие другие.

Настоящей сенсацией стал концерт хедлайнера фестиваля Therr Maitz и его фронтмена Антона Беляева, эксклюзивно сыгравших на площадке Skypark Live! свой первый российский концерт этого лета. Переполненный Амфитеатр не хотел расставаться с музыкой и командой, сломавшей привычные стереотипы российского шоу-бизнеса. Композиции, которые принесли Therr Maitz места в топах iTunes и Apple Music, и новые хиты звучали еще долго после официального завершения программы.

Незабываемым стало празднования дня рождения Скайпарка, который посетили почти десять тысяч гостей. После насыщенного уик-энда в атмосфере экстрима – очередного открытия нового аттракциона, на этот раз для роуп-джампа, Кубка Скайпарка по скалолазанию и ночных прыжков BUNGY 69 м – все желающие присоединились к просмотру футбольного матча России и Хорватии. Это яркое внеплановое событие придало особое настроение празднику и зарядило гостей мощной порцией энергии.

И после матча диджей из Дании Be Svendsen погрузил всех в стихию танца до рассвета. Мастер смешивал мелодии со всего света в неповторимый звуковой коктейль, Svendsen подарил фестивалю самую долгую музыкальную ночь.

Музыкант признался, что он не любит душные клубы, его стихия – это природа, и Скайпарк стал для него настоящим открытием и самым потрясающим местом планеты, наряду с пустынями Невады и нетронутыми лесами Европы. На краю пропасти, рядом с чащей древнего Колхидского леса, где аргонавты искали Золотое руно, его музыка обрела особую магию и заиграла всеми оттенками красок, мотивов и смыслов.

