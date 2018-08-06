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В России пройдет Международная конференция RSA

"Urban and Regional Resilience: Strategies for Success" состоится в нескольких городах

Она намечена на 22 и 23 октября в рамках Общероссийского форума "Стратегическое планирование в регионах и городах России: стейкхолдеры будущего". Участие в Международной научной конференции Ассоциации региональных исследований (RSA) – это уникальная возможность обменяться знаниями с представителями научного сообщества, власти и практикующими специалистами, а также пообщаться с ведущими мировыми учеными в области региональных исследований.

Конференция соберет исследователей и практиков из разных стран, заинтересованных в качественном развитии городов и регионов, в поиске новых путей городской и региональной устойчивости.

Основные темы конференции:

-  Развитие малых городов.

– Местное самоуправление и межмуниципальное сотрудничество.

-  Стратегии и инструменты реиндустриализации городов и регионов.

-  Пространственное планирование метрополий и регионов.

-  Инновации в городском развитии.

-  Государственно-частное партнерство.

-  Международные и региональные политики сплочения и др.

Организаторы конференции: Ассоциация региональных исследований (Regional Studies Association) и МЦСЭИ "Леонтьевский центр". Ассоциация региональных исследований имеет отделения в Центральной и Восточной Европе, Северной Европе, Китае, Индии, Латинской Америке и с 2016 года в России.

Леонтьевский центр осуществляет экспертную поддержку региональных и местных властей в разработке документов социально-экономического развития и внедрении эффективных механизмов стратегического управления с 1991 года.

Рабочий язык конференции – английский.

Заявки на выступление принимаются до 3 сентября через порталRSA. Дополнительная информация о конференции доступна по ссылке.

Форум стратегов проводится в Санкт-Петербурге ежегодно с 2002 года. Сейчас форум – основная площадка для конструктивной дискуссии о трендах, ключевых изменениях, лучших практиках в сфере стратегического планирования, проблемах реализации стратегий и комплексных проектов, направленных на развитие российских городов и регионов.

Ежегодно в Форуме принимают участие почти тысяча человек: это представители Федерального собрания, федеральных министерств и ведомств Российской Федерации, региональных администраций и законодательных собраний, муниципалитетов, представители бизнеса, научного и экспертного сообществ, общественных организаций, средств массовой информации, а также иностранные эксперты. Более подробную информацию о ходе подготовки, спикерах и мероприятиях форума можно узнать на сайте.

Место проведения: город Санкт-Петербург, отель "Park Inn by Radisson Прибалтийская",
ул. Кораблестроителей, д. 14.

Организаторы Форума: Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации, Министерство экономического развития Российской Федерации, Правительство Санкт-Петербурга, Центр стратегических разработок, МЦСЭИ "Леонтьевский центр".

Генеральные информационные партнеры Форума: РИА "Федерал Пресс", Издательский дом "Гудок".

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