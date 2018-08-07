Серап Чифтчи даст три концерта в Москве

Оперная дива выступит на втором Фестивале Турции

Меццо-сопрано, звезда Государственного театра оперы и балета Анталии вновь побывает в российской столице. Обладая голосом редкой красоты, Серап Чифтчи в равной степени прекрасно исполняет классический репертуар и национальную музыку, благодаря чему стала олицетворением многоликой культуры своей страны для слушателей в самых разных уголках мира.

По приглашению высоких официальных лиц она регулярно принимает участие в крупных мероприятиях в Турции и за ее пределами: в США, Австрии, Омане, странах Латинской Америки и многих других.

На фестивале в Москве этим летом Серап Чифтчи в сопровождении ее ансамбля можно будет услышать каждый день на Главной сцене. Выступления состоятся 10 августа в 20:00, 11 августа в 19:00 и 12 августа в 17:30.

Перед своим визитом в Россию певица призналась: "Для меня радость и честь познакомить российских зрителей с богатейшей турецкой культурой. Я выступала на фестивале в прошлом году. Это был мой первый визит в Россию, и этот опыт стал необыкновенно волнующим для всех нас – участников, организаторов. Фестиваль произвел сильнейшее впечатление, интерес к турецким артистам был огромный – нас отлично встретили! Я очень рада, что смогла ощутить теплоту и энтузиазм русских слушателей. На втором фестивале я исполню популярные арии, неаполитанские песни, фольклорные композиции, а также несколько песен на турецком языке. А еще я собираюсь спеть несколько русских песен. Но какие именно, пока не скажу – это будет сюрприз".

Серап Чифтчи родилась в Измире. В том же городе она получила профессиональное музыкальное образование в Государственной консерватории на кафедре оперного пения и театрального искусства в классе одного из самых выдающихся турецких оперных певцов – профессора Севды Айдан.

Ее карьера началась в 1998 г. в оперном театре Джемаля Решита Рея в Стамбуле, а спустя год восхождение к оперному олимпу продолжилось в Государственном театре оперы и балета Анталии, где работает по сей день. В ее репертуаре ведущие партии в таких операх, как "Кармен" Бизе, "Сельская честь" Масканьи, "Русалка" Дворжака, "Трубадур" и "Травиата" Верди, и многих других.

В обширном концертном репертуаре Серап Чифтчи – классические арии от барокко до романтизма, турецкие народные песни, популярная музыка и даже джаз. Она с легкостью меняет амплуа, ее роскошный голос прекрасно сочетается с симфоническим оркестром, а в выступлениях с национальными ансамблями приобретает колоритные оттенки, которые живо передают притягательные красоты музыки родной страны певицы.

Поддерживать прекрасную форму, чтобы выступать в столь разных амплуа, Серап Чифтчи позволяют постоянные занятия. Она регулярно участвует в мастер-классах известных итальянских и австрийских оперных школ, в частности совершенствовала оперный вокал на мастер-классах в Венской музыкальной академии в Лилиенфельде (Австрия) и принимала участие в мастер-классе всемирно известного итальянского тенора Винченцо Ла Сколы.

Певица ведет активную гастрольную деятельность в Европе, США и Латинской Америке. Выступает сольно и дает совместные концерты с другими звездами. На Фестивале Турции в Москве Серап Чифтчи выступит вместе с оперными тенорами Большого театра России.

