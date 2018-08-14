Московский Кредитный банк улучшил интернет-сервис для клиентов

Московский Кредитный банк обновил интернет банк для физических лиц "МКБ Онлайн" и сделал его проще

Теперь в личном кабинете можно осуществлять переводы по номеру телефона внутри банка по всем картам. Такая же функция доступна пользователям в "МКБ Мобайл" с начала июня.

Кроме того, для удобства клиентов в интерефейс добавлен индикатор лимита бесплатного снятия наличных. Клиенты с действующим пакетом услуг могут бесплатно снимать денежные средства в банкоматах любых финансовых учреждений на территории РФ. Ежемесячный бесплатный лимит снятий в сторонних банкоматах составляет 30 000 рублей (эквивалент в валюте). При этом сумма одной операции должна быть не менее 3 000 рублей (эквивалент в валюте).

Условия снятия средств в банкоматах банка и банкоматах банков-партнеров остаются без изменения и доступны на сайте.