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Московский Кредитный банк улучшил интернет-сервис для клиентов

Фото: instagram.com/bankmkb
Московский Кредитный банк обновил интернет банк для физических лиц "МКБ Онлайн" и сделал его проще

Теперь в личном кабинете можно осуществлять переводы по номеру телефона внутри банка по всем картам. Такая же функция доступна пользователям в "МКБ Мобайл" с начала июня.

Кроме того, для удобства клиентов в интерефейс добавлен индикатор лимита бесплатного снятия наличных. Клиенты с действующим пакетом услуг могут бесплатно снимать денежные средства в банкоматах любых финансовых учреждений на территории РФ. Ежемесячный бесплатный лимит снятий в сторонних банкоматах составляет 30 000 рублей (эквивалент в валюте). При этом сумма одной операции должна быть не менее 3 000 рублей (эквивалент в валюте).

Условия снятия средств в банкоматах банка и банкоматах банков-партнеров остаются без изменения и доступны на сайте.

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