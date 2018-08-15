Китай блеснет машиностроением и инновациями

Больше 200 компаний из Поднебесной представят свои экспозиции

С 30 октября по 1 ноября в московском ЦВК "Экспоцентр" пройдет "IIРоссийско-китайский форум машиностроения и инноваций". В нем примут участие главы правительственных структур и представители крупного бизнеса КНР и нашей страны. В рамках форума пройдут тематические круглые столы с участием ведущих специалистов и экспертов, представляющих различные промышленные отрасли двух стран.

Форум пройдет в рамках II Национальной выставка машиностроения и инноваций из Китая "China Machinery Fair". Он соберет представителей бизнеса, власти и общественных организаций двух стран. Более 200 компаний из Китая представят свои экспозиции.

Ожидаются бизнес-миссии из регионов РФ. Пройдет презентация техно– и IT-арков, зон с особыми экономическими условиями.

Кроме того, свои презентации представят и крупные инвесторы из Китая.

Будут обсуждаться темы "Инвестиции и сопровождение крупных проектов", "Дорожные карты регионов", "Развитие кластеров и технопарков", "Стратегия развития машиностроения РФ", "Роль мегаполисов в экономическом развитие", "Результаты действия проекта "Один пояс – один путь" и другие.

В рамках China Machinery Fair 2018 будет работать Единый консультационный центр по вопросам сотрудничества с Китаем. Эксперты центра бесплатно предоставят консультации по работе с китайскими поставщиками в вопросах логистики, таможенного оформления, заключения контрактов, лизинга, а также расскажут о возможностях финансово-банковского сотрудничества.

В рамках премиального Клуба деловых контактов представители крупных промышленных предприятий двух стран проведут переговоры и подпишут соглашения о будущем сотрудничестве.

China Machinery Fair впервые успешно состоялась в 2017 году. За три дня выставку посетил 5 тысяч 651 специалист со всей России.

Официальные партнеры выставки – Торгово-промышленная палата РФ, ЦВК "Экспоцентр", Агентство Дальнего Востока попривлечению инвестиций и поддержке экспорта, Русско-азиатский союз промышленников и предпринимателей, Российско-китайский комитет дружбы, мира и развития, Российско-китайская палата по содействию торговле машинно-технической и инновационной продукцией, Ассоциация содействия развитию деловых связей "Китайский деловой центр, Ассоциация кластеров и технопарков РФ.

Выставка проходит под патронажем Торгово-промышленной палаты Российской Федерации. Официальный оператор выставки – выставочная компания Мессе Франкфурт РУС.