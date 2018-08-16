Названы популярные осенью женские пальто

В Lookbuck.com и Sportle.ru рассказали о тенденциях в преддверии нового сезона

Также представители поисковых порталов модной одежды поделились мнениями дизайнеров о том, какие женские пальто станут пользоваться спросом в этом году.

Lookbuck.com: оверсайз, пальто-накидки и пальто-шали

В Lookbuck.com уверены, что сезон 2018 – 2019 вновь вернет моду на "оверсайз" модели – универсальные пальто больших размеров и пальто-коконы. Эксперты уверены, что, как и в прошлом году, будут популярны осенние пальто с большими асимметричными воротниками и карманами, а также разнобортные модели. Акцент при выборе будет делаться именно на броские, масштабные, выделяющиеся детали.

Однако оверсайз – не единственный предполагаемый хит осени. Конкуренцию ему с большой долей вероятности составят просторные пальто-накидки и стеганые пальто-пуховики. В сегменте классических зимних пальто первенство потребительского спроса постарается удержать прямой, укороченный и трапециевидный крой. Новинка сезона в этой категории – пальто-шали.

На официальном сайте "Лукбак" модницы также могут посмотреть, как разные модели осенних пальто будут смотреться с обувью и аксессуарами. На помощь придет уникальная система "луков", модных образов моделей и блогеров с пометками представленной одежды.

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Sportle.ru: популярные материалы и расцветки

Портал Sportle.ru представил свою подборку модных осенних пальто сезона 2018-2019, сделав акцент на разнообразие цветов и оттенков. По мнению представителей поисковой площадки, самым востребованными в ценовом сегменте "выше среднего" останутся натуральные материалы – шерсть и кашемир для теплых пальто, лен и шелк – для демисезонных. На прилавки вернутся бархат и вельвет – нестареющая аристократическая классика.

Среди практичных пальто из синтетических материалов, с наполнителями и без, особая популярность будет у моделей с вставками из меха или кожи – как на клапанах и бортах, так и в случайном порядке.

Что касается цветовых решений, то отдельно в Sportle.ru отметили однотонные модели белого цвета, которые отлично показали себя еще на февральских подиумах. Чуть меньшая популярность ожидается у других сдержанных оттенков – бордового, темно-синего, коричневого и черного. Своеобразным сюрпризом могут стать, так называемые, металлические ткани и "милитари" цвета.

Декор и принт, за исключением этнических и "змеиных" узоров, в этом сезоне, по мнению экспертов, будет встречаться не так часто, как в прошлом году. Однако стоит помнить, что мода – изменчива и сказать что-то наверняка в этом отношении очень сложно.

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