В Москве завершился Фестиваль Турции

Массовый праздник в парке "Красная Пресня" предварил перекрестный Год культуры и туризма России и Турции

Он проходил с 10 по 12 августа. В этом году организаторы подарили российской столице незабываемый праздник, окрашенный в яркие цвета. За три дня фестиваль познакомил гостей с богатейшими культурными традициями страны, ее историей, древними ремеслами, кухней и возможностями, которые Турция радушно предлагает туристам.



В числе почетных гостей Фестиваль Турции посетили министр культуры и туризма Турции Мехмет Эрсой и чрезвычайный и полномочный посол Турции в России Хюсейин Дириоз, а также губернаторы и главы регионов-участников, представители МИД России, Правительства Москвы и другие официальные лица.

"Цель этого фестиваля – не только показать вам туристические направления нашей страны, а показать также богатую культуру, наследие, архитектуру, искусство и все, чем мы можем с вами поделиться", – обратился к гостям фестиваля на торжественной церемонии открытия министр культуры и туризма Турции Мехмет Эрсой.

"Русско-турецкие отношения развиваются очень динамично. На этом фестивале люди получат более полное представление о Турции. Ведь здесь представлены совершенно разные сферы деятельности. Они могут открыть для себя нашу страну с неожиданной стороны", –отметил чрезвычайный и полномочный посол Турции в России Хюсейин Дириоз.

Почетные гости объявили и первых победителей Мега-квеста фестиваля. Всего же за три дня было разыграно 100 ваучеров на проживание в курортных отелях на побережье Турции, куда можно улететь самолетом авиакомпании Turkish Airlines.

"Как турецкий национальный перевозчик, Turkish Airlines придает большое значение развитию Турции и богатству ее культуры. В прошлом году Фестиваль Турции стал крупнейшим событием в России, посвященным культуре и туризму Турции, и привлек более 150 000 посетителей. Фестиваль – это прекрасная возможность показать турецкое гостеприимство, культуру и искусство москвичам и гостям российской столицы. Мы рады поддержать это мероприятие в качестве генерального спонсора", – прокомментировал глава российского представительства турецкой авиакомпании Исмаил Озташ.

Основные события фестиваля разворачивались на Главной сцене, где выступали лучшие артисты из Турции, ставшие воплощением духа и национальной культуры страны, а также российские исполнители. В режиме нон-стоп проходили концерты и шоу-программы. Среди хедлайнеров фестиваля в этом году были Военный оркестр янычар Mehteran Team и звезда оперной сцены, меццо-сопрано Государственного театра оперы и балета Анталии Серап Чифтчи.

"Я посвящаю свое выступление любви и миру. Одну из композиций я исполню в память трагически погибших артистов Военного оркестра имени Александрова. Я хочу, чтобы подобное не повторялось и чтобы мы – люди искусства – были послами мира", – сказала Серап Чифтчи.

На Главной сцене оперная дива также выступила в дуэте с российским певцом Александром Еловских.

Кроме музыки для гостей фестиваля подготовили обширную развлекательную и образовательную программу. В лектории Клуба восточных языков и культуры можно было посетить открытые уроки турецкого языка. На лекциях и интерактивных занятиях культурологи рассказывали о тонкостях восточного гостеприимства, о свадебных традициях в разных регионах Турции и других интересных особенностях многогранной культуры этой страны.

Одним из самых захватывающих зрелищ стали поединки профессиональных борцов по масляной борьбе. Посмотреть на состязания, которые до сих пор проводятся по правилам, установленным во времена Османской империи, пришли тысячи зрителей.

Ну а те, кто соревнованиям по борьбе предпочел иные впечатления, отправились в Кулинарную школу, на Гранд-базар или в зону турецких угощений. Везде можно было попробовать настоящие турецкие блюда и даже приготовить их самим под руководством профессиональных поваров. Специально на фестиваль из Турции были приглашены восемь шефов, представляющих Федерацию поваров и кулинаров этой страны, – в течение трех дней они провели 18 мастер-классов по приготовлению традиционных турецких блюд.

Роскошный выбор турецких сладостей, сувениров, парфюмерии, тканей и других товаров, привезенных из Турции, был представлен на Гранд-базаре. Здесь же можно было попробовать только что сваренный на песке ароматный турецкий кофе или свежезаваренный чай.

"Фестиваль Турции в 2018 году предвосхитил перекрестный год культуры и туризма России и Турции. В 2019 году наши страны еще больше сблизятся и узнают друг друга. А сейчас благодаря фестивалю в Москве Турция стала известна россиянам не только с точки зрения курортного отдыха, она смогла в большом многообразии представить культурные и исторические традиции", – рассказали организаторы фестиваля.