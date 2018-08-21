Москвичам подарят художественные ценности

Столица принимает VI Московский международный фестиваль университетских и молодежных театров

Он проходит с 20 по 24 августа в рамках проведения XII Всемирного конгресса Международной ассоциации университетских театров (AITU-IUTA), который состоится в России впервые.

Международная ассоциация университетских театров AITU-IUTA каждые два года собирает Всемирный конгресс. В прошлые годы форум проходил в Бельгии, Канаде, Великобритании, Польше, Греции, Белоруссии, Колумбии, Италии.

Организатором Конгресса в 2018 г. выступает правопреемник Студенческого театра МГУ, первый студенческий театр России, получивший статус государственного – московский театр МОСТ, который стал победителем международного конкурса на право проведения.

История Московского фестиваля началась в 1990 г., когда по инициативе директора СТ МГУ Ирины Большаковой впервые в России прошел Международный фестиваль университетских театров. МОСТ продолжает эту традицию и принимает сегодня гостей из 30 стран. В мировой практике университетские театры, как правило, это театры актерских школ, в которых готовят профессиональных артистов, поэтому на фестивале состоится культурный обмен между разными театральными школами – российскими и зарубежными.

Конгресс-2018 — это масштабный международный культурный форум, объединяющий театры разных стран, театральный фестиваль, научные исследования, дискуссионные встречи и мастер-классы для актеров. За пять дней Конгресса-2018 будет сыграно 11 спектаклей, а также прослушано 75 докладов, проведено 6 мастер-классов.



В Москву съедутся режиссеры, педагоги, теоретики театра и творческие коллективы со всех континентов. Среди участников и докладчиков – руководители и представители Международного института театра (Нью-Йорк, США), Института исследования театра и кино Словацкой академии наук (Братислава, Словакия), Школы визуальных и исполнительских искусств Университета Де Монфор (Лестер, Великобритания), Национального университета искусства (Буэнос-Айрес, Аргентина), Государственной консерватории Анкары при университете Хаджеттепе (Анкара, Турция), Высшей национальной консерватории драматического искусства (Париж, Франция), Университета Буффало (Буффало, США), Колледжа искусства LASALLE (Сингапур) и др., а также организаторы международных театральных фестивалей. Будут представлены спектакли молодежных и университетских театров из Филиппин, Латвии, Белоруссии, Болгарии, России. В мероприятиях Конгресса-2018 примут участие представители более 30 стран.

Конгресс-2018 в Москве – это:

✓Театральный фестиваль, на котором молодежные коллективы из разных стран мира представят свои лучшие спектаклина столичных площадках: Театр МОСТ, Театральный Центр "Вишневый сад",Деловой и культурный комплекс посольства Белоруссии в РФ. Расписание спектаклей – на сайте teatrmost.ru

✓Научная программа, включающая конференцию, семинары, лекции, и презентации. Основная площадка для конференции и мастер-классов – НИТУ "МИСиС". Подробное расписание – на сайте aitucongress.ru.

Мастер-классы

✓Мастер-классы для актеров и участников фестиваля

✓Дискуссии на актуальные темы после показов спектаклей

✓Генеральная ассамблея, на которой будет утвержден новый президент AITU-IUTA и состоятся очередные выборы Исполнительного комитета AITU-IUTA.

Конгресс реализуется с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов, и гранта "Открытая сцена" Департамента культуры города Москвы. Главным партнером выставочной программы является Государственный центральный театральный музей им. А.А. Бахрушина.

Программу фестиваля можно разделить на три части:

Спектакли невербального театра: "Триптих" (театр "Карман", Кемерово, Россия), "Остановись, прохожий" (Русский Молодежный театр "Inspire", Огре, Латвия), "Cafe" (студия-театр "Манекен", Челябинск, Россия)

Документальные спектакли: "4Любы. Оттепель" (театр МОСТ, Москва, Россия), "Человек, перешедший реку" (театр Документа, Минск, Беларусь).

Классика: "Ромео и Джульетта. Сонет Бессмертной Любви" (театр-лаборатория "Alma Alter", София, Болгария), "Как пришла любовь к Хуану Тамаду" (театр Tanghalang Pilipino, Пасай, Филиппины), "Сирано" (театр МОСТ, Москва, Россия).

После каждого блока спектаклей состоятся дискуссии на актуальные темы, представленные на сцене:

"Художественный язык невербального театра" (ведущая – заместитель художественного руководителя Международного театрального центра Славы Полунина, театральный критик Наталья Табачникова)

"Образное решение документального спектакля" (куратор - арт-директор фестиваля молодой драматургии "Любимовка" Евгений Казачков)

"Классические произведения глазами молодых" (Художественный руководитель театра МОСТ Евгений Славутин, режиссер театра МОСТ Георгий Долмазян)