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10  главных причин посетить III Международный православный молодежный форум

Фото: Пресс-служба
Мероприятие состоится 23 августа

Оно пройдет оно с 11:00 до 19:00, в павильоне №75 на ВДНХ. Встреча с Патриархом Кириллом, лекции известных ученых и деятелей искусства, 40 направлений мастер-классов – все причины посетить это знаковое событие и не перечислить. Назовем лишь главные из них.

1. Встреча с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом. На официальном сайте форума все желающие по-прежнему могут направить ему свой вопрос. На самые интересные и актуальные из них его Святейшество ответит во время своего общения с молодежью. Конференц-зал.

Фото: Пресс-служба

2. Презентация перспективных молодежных проектов и общение с их создателями. На форуме представят более 50 разработок и инициатив в области архитектуры, дизайна, цифровых технологий, фермерства, добровольчества, культуры и искусства. Это лучшее место, чтобы узнать об актуальных профессиональных трендах и вдохновиться на собственный стартап. Все секции форума.

3. Поучаствовать в виртуальной экскурсии по храму в VR-шлеме. Это новейшая разработка студентов МФЮА – экскурсия по Храму преподобной Ефросинии, Великой княгини Московской. Если обычно такие экскурсии проводятся с использованием фотопанорам, то здесь почти все экспонируемое пространство создано студентами-программистами по аналогии с настоящим, что обеспечивает качественно новый уровень погружения и достоверности. Секция "Цифровые технологии".

Фото: Пресс-служба

4. Увидеть, как будет установлен новый мировой рекорд по атлетике. Виктор Филиппов, многократный рекордсмен Книги рекордов Гиннесcа и Книги рекордов России, продемонстрирует на форуме свое новое достижение. Он покажет сложный атлетический прием – "передний вис" с упором на гимнастическое кольцо и дополнительным весом. Позже российский атлет собирается повторить его в присутствии представителей Книги рекордов Гиннесcа, чтобы они зафиксировали уникальный рекорд. Секция "Спорт".

5. Пройти волонтерскую "профориентацию". На форуме представители разных добровольческих проектов расскажут о своей деятельности и поделятся опытом с гостями. Среди них – энтузиасты, помогающие детям с синдромом Дауна, ВИЧ-инфицированным, неслышащим и невидящим людям. А участники службы добровольцев "Милосердие" будут специально консультировать всех желающих на предмет того, в каком направлении волонтерства они смогут лучше всего реализовать себя. Секция "Добровольчество".

Фото: Пресс-служба

6. Научиться рисовать комиксы. Графические истории – отличный способ донести свои идеи до широкого круга людей. Молодые художники расскажут, как придумать интересную историю, проработать сюжет и характеры персонажей и передать все это в картинках. Секция "Мастер-классы". 

7. Увидеть проекты храмов XXI века. Молодые архитекторы из МАРХИ разрабатывают новые архитектурные, художественные и инженерные решения для храмового зодчества. На форуме они представят работы, отражающие их видение современных храмов – от комплексов в традиционном стиле до современной архитектуры. Секция "Зодчество".

8. Побывать на лекциях Валерии Гай Германики, Илзе Лиепы, Елены Новоселовой, Андрея Гайдамаки. В лекториях Форума пройдут встречи с известными богословами, авторитетными учеными, известными деятелями культуры и искусства, успешными бизнесменами. Лектории.

9. Научиться работать с новыми медиа. Бизнес-тренер, управляющий партнер компании Finjecto Антон Хреков проведет для посетителей форума экскурс в мир новых электронных медиа и социальных сетей. Он расскажет о трех "столпах" успешного интернет-проекта, разберет основные инструменты и методы работы в социальных сетях, даст инструкции по работе с критикой и объяснит, как правильно выстроить обратную связь с подписчиками. Секция "Миссионерство".

10. И напоследок, приятный сюрприз – 23 августа посетить бесплатно можно будет не только павильон №75, где пройдет форум, но и многие другие выставки ВДНХ! Для участников и гостей форума вход сделают свободным на ряд экспозиций: в павильонах "Рабочий и колхозница", №16, 26, 32, 36, 57, 67.

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