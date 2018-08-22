Стратеги соберутся в Москве

На Форуме в столице Минэкономразвития России планирует обсудить с экспертным сообществом много вопросов

А именно: инструментарий стратегического планирования, инновационные подходы к работе с российскими стейкхолдерами, а также стратегии международного взаимодействия. Министерство выступит организатором и соорганизатором более 10 мероприятий в рамках двухдневной программы форума.



Инновации в стратегическом планировании – традиционно сквозная тема форума. В первый день она станет главной сразу на двух мероприятиях. Департамент стратегического развития и инноваций министерства экономического развития поднимет вопрос формирования цифровой среды для взаимодействия участников стратегического управления с использованием AI и BigData в ходе панельной дискуссии "Технологичное государство: цифровое стратпланирование".

В рамках брейншторма "Стейкхолдеры города будущего: кто и что будет планировать?", проводимого Департаментом планирования территориального развития совместно с ЦСР, обсудят вопросы адаптации городов к условиям новой экономики и современным цифровым технологиям.

Сбалансированность системы стратегического управления – тема острых дискуссий среди специалистов в сфере стратегирования. Поэтому Департамент стратегического развития и инноваций Минэкономразвития России совместно с Центром стратегических разработок посвятят ей отдельную панель. Ядром обсуждения станет единый онтологический стандарт в сфере стратегического планирования.

Совместно с Британской высшей школой дизайна эксперты Минэкономразвития России обсудят вопросы визуализации данных. Качественная визуализация становится источником информационной поддержки для принятия управленческих решений на всех уровнях государственной власти. Как реализовать этот потенциал, гости форума узнают на панельной дискуссии "Визуализация данных в стратегическом планировании. Как представляется "образ" будущего?".

Магистральной темой в повестке форума традиционно станет обсуждение международного взаимодействия. Доклады по разработке и реализации стратегий приграничного сотрудничества представят спикеры из Финляндии, Испании, Италии, США, Германии, Греции, Венгрии и других стран в рамках сессии "Международное сотрудничество для регионального развития". Ее эксперты Минэкономразвития России готовят совместно с коллегами из МИД России и МЦСЭИ "Леонтьевский центр".

Международное сотрудничество также обсудят в рамках круглого стола "Применение кластерного подхода для развития межрегионального и приграничного сотрудничества" и панельной сессии "Инновационный, доступный и устойчивый регион Балтийского моря: стейкхолдеры макрорегионального сотрудничества Россия – ЕС" в первый день форума.



Во второй день форума тема международного сотрудничества будет поднята в рамках сессии-дискуссии, посвященной морской экономике. Сессия будет состоять из двух частей: "Основные направления и перспективы международного сотрудничества в целях развития морской экономики" и "Совместная повестка для сотрудничества в регионе Черного моря". Во время сессии планируется актуализировать инициативную российскую позицию по вопросам морской экономики с учетом международного опыта.

Место проведения: город Санкт-Петербург, отель "ParkInnbyRadisson Прибалтийская",

улица Кораблестроителей, дом 14.

Организаторы Форума: Государственная дума, Министерство экономического развития России, правительство Санкт-Петербурга, Центр стратегических разработок, МЦСЭИ "Леонтьевский центр".

Генеральные информационные партнеры Форума: РИА "ФедералПресс", медиахолдинг "Регионы России", Издательский дом "Гудок", электронная газета "Yтро.ру".