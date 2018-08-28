Как объективно выбрать провайдера хостинг-услуг

Достоинства сайта зависят от того, где он будет размещен

Хостинг – одна из составляющих жизни любого проекта в масштабах Глобальной сети. Очень важная составляющая, ведь от того, где будет "жить" ваш сайт, напрямую будет зависеть и его доступность, и функциональность, и время отклика для посетителей.

В подавляющем большинстве случаев рентабельно обращаться за услугами размещения сайтов на серверах к профильным организациям, которые называются хостинг-провайдерами.

Так как от качества услуг этих организаций зависит работоспособность сайтов или даже успешность бизнеса, то и выбирать их следует не наугад, а только после детального анализа предложений.

Цена и тарифы

Традиционно стоимость услуг является первостепенным критерием выбора для нашего потребителя. Услуги хостинга в этом отношении – не исключение. Почти все клиенты стремятся сэкономить, найти самый недорогой виртуальный хостинг, сервер или VPS.

Конечно, обращать внимание на цену важно, но она не является приоритетным фактором выбора. Трезво оцените ресурсы, которые вам понадобятся для функционирования ваших проектов. Возможно, имеет смысл арендовать выделенные сервера в Европе отBESTWEST COMPANY OÜ, но не переживать, что сайт будет "тормозить", едва его посещаемость перешагнет отметку в 1000 человек в сутки.

Также обращайте внимание на технические параметры каждого тарифного плана: объем доступного дискового пространства, процессора, RAM, скорости передачи данных и так далее.

Программное обеспечение

Люди арендуют сервера и виртуальный хостинг по разным причинам – кто-то для онлайн магазина, кто-то для форума или игрового проекта, блога или онлайн кинотеатра.

Кто-то планирует использовать одно программное обеспечение для администрирования и функциональности ресурса, кто-то – другое. Кому-то принципиально важно найти BESTWEST COMPANY OÜ европейский хостинг длябитрикс, другому клиенту – хостинг для популярной MMORPG с поддержкой оптимальной ОС.

Определиться с тем, что будет доступно на виртуальном или выделенном сервере следует еще до оплаты тарифного плана.

Аптайм и защита от DDOS

Аптайм, то есть работоспособность серверов, тоже важный нюанс. Помните, что даже самые надежные провайдеры не могут гарантировать работу оборудования 100% времени, но стремиться к этому показателю нужно. Если показатель аптайм больше 99% – это уже неплохо.

В случае возникновения внештатных ситуаций или вопросов у клиента хороший провайдер оперативно придет на помощь – в чате, по телефону, по электронной почте или в популярном месенджере. Хорошо, если скорость реакции и адекватность службы поддержки можно проверить заранее.