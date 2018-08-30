"Лестница". Семейный формат"

В Москве пройдет IV Московский фестиваль-марафон необычных театров

Фестиваль, который Театр армии организует уже четвертый год подряд, станет большим семейным музыкальным праздником. Он пройдет 9 сентября на площади и лестнице перед театром. "Лестница" – это чудесный способ провести выходной день под открытым небом с интересными людьми и талантливыми артистами.

Фестиваль "Лестница" проходит в Москве с 2015 г. с большим успехом. Каждый год он собирает больше пяти тысяч зрителей, а количество желающих запустить в небо шары с желаниями достигает полутора тысяч.

И каждый раз у фестиваля есть тематика: был посвящен 85-летнему юбилею здания Театра армии, проходил под девизом "Мечтать не вредно", был посвящен детям. В 2018 г. решили устроить праздник в семейном формате, где найдется место родителям, детям, бабушкам и дедушкам. Можно прийти всей семьей, чтобы посмотреть на таланливых молодых артистов, послушать юных музыкантов и вместе с нами запустить в небо воздушные шары.

Организаторы приготовили насыщенную программу. Откроет программу мастер-класс "Театр на коврике" от Театра вкуса и Уличного театра ТУТ. Участники под руководством ведущих станут авторами и героями, и создадут свой спектакль на улице, используя минимальное пространство.

Затем Домашний театр покажет детский интерактивный спектакль "Легенда о рыцаре". Далее в программе "Слон-концерт" в постановке Юрия Алесина театра СНАРК. Спектакль идет в сопровождении живого оркестра, в нем собраны стихи, сказки, легенды, песни и научные факты о самых крупных наземных животных.

Продолжит марафон мультимедийный спектакль-экранизация "Самый счастливый осьминог" Руслана Вольфсона, Александры Ловянниковой и Дмитрия Разумова от оригинального передвижного монотеатра "Небольшой театр Руслана Вольфсона". В постановке в режиме реального времени соединены сторителлинг и мультипликация. Следом Клуб "Нора братца кролика" покажет свое шоу "Путешествие в Страну чудес", где декорациями становятся самые необычные вещи.

Кроме того, зрителям представят спектакль "Муха Цокотуха" Детской студии театра Армии, шоу барабанщиц из Пансиона воспитанниц Министерства обороны РФ, а завершит фестиваль музыкальная сказка "Необыкновенный побег игрушек" Андрея Бадулина по "Путешествию Голубой стрелы" Джанни Родари.и запуском шаров желаний в "Семейном круге мечты". Ведущие фестиваля – Тимур Еремеев и Алена Фалалеева.



На празднике можно будет всей семьей попробовать себя в играх, мастер-классах, викторинах и выиграть билеты на спектакли Театра Армии, отдохнуть на мягких пуфах "бинбэг" и перекусить.