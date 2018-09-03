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В Москве стартует "Скандинавский променад"

Интересное мероприятие пройдет в парке "Кузьминки"

Принять в нем участие 16 сентября смогут все – и те, кто уже давно практикует скандинавскую ходьбу, и новички, тех, для кого сентябрьский "Скандинавский променад" станет первым опытом ходьбы с палками. В этом году генеральным партнером мероприятия выступил благотворительный фонд "Искусство, наука и спорт".

В рамках программы "Особый взгляд" фонда в мероприятии впервые поучаствуют незрячие и слабовидящие. Для людей с нарушением зрения предусмотрен специальный инструктаж с тифлокомментированием.

Старт второго "Скандинавского променада" состоится воскресным утром в московском парке "Кузьминки". В этот день каждый желающий старше семи лет с любым уровнем подготовки сможет присоединиться к модному виду физической активности, пройти 5 тыс. м с палками и сделать доброе дело – все взносы за участие будут перечислены в благотворительный фонд "Линия жизни" на лечение тяжелобольных детей.

Регистрационный взнос участника составляет 500 рублей. Он включает в себя стартовый комплект, в который входит номер участника, подарки от организаторов и партнеров и горячий обед. А за 1,5 тыс. руб. участник, помимо регистрации, получает еще и уникальные брендированные телескопические палки для ходьбы. Количество мест ограничено, стоит поспешить и зарегистрироваться.

Все участники променада смогут послушать мини-лекции на тему скандинавской ходьбы, узнать о ее пользе, необходимом инвентаре для занятий и задать вопросы профессионалам. А также принять участие в мастер-классах и экспресс-школах Ассоциации скандинавской ходьбы (RNWA).

Главные цели "Скандинавского променада" – привлечение внимания к здоровому образу жизни, развитие культуры благотворительности в обществе и сбор средств на реализацию благотворительных программ нашего фонда.

В этом году мы помогаем Позднякову Максиму, родившемуся 12 февраля 2018 года. Малыш из города Волжский Волгоградской области нуждается в операции по устранению деформации черепа. Сумма, необходимая на лечение, составляет 500 тыс. рублей.

"Массовые спортивные события объединяют людей близких по духу и дают мощный позитивный заряд энергии. Участники "Скандинавского променада" смогут не только с пользой для здоровья провести свой выходной день, но и вместе с нами спасти ребенка", – сказала президент благотворительного фонда "Линия жизни" Фаина Захарова.

"Скандинавский променад" – одно из спортивных благотворительных мероприятий фонда "Линия жизни". Наравне с забегами и лыжней он уже стал доброй традицией.

Генеральный партнер проекта – благотворительный фонд "Искусство, наука и спорт".

Соорганизатор мероприятия – Ассоциации скандинавской ходьбы (RNWA).

Мы благодарим за гостеприимство музей-заповедник "Кузьминки".

"Скандинавский променад" поддержали давние друзья и партнеры – фонд "Пища жизни". После финиша они накормят всех участников горячим обедом и угостят фирменным травяным чаем.

Место проведения – Москва, парк "Кузьминки", главная сцена.

Начало мероприятия в 09:00, старт в 12:00.

Отдел информации
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