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В России построят самый длинный подиум в мире

В Международный день красоты в столице нашей страны произойдет яркое событие

В воскресенье, 9 сентября, в "Москве-Сити" проложат невиданную дорожку для показа моды – ее протяженность составит 3,5 тыс. метров. Предыдущий рекорд был поставлен в Гонконге в 2012 г., длина подиума там составила 3,2 тыс. метров.

Мировой рекорд зафиксируют эксперты, звезды, известные блогеры и специально приглашенные гости. На подиум выйдут девушки из разных городов России. Профессиональные стилисты TRESemmé создадут прически, вдохновленные трендом DIY (do-it-yourself), всем участницам рекорда.

Гости праздника смогут стать частью мирового рекорда, пройти по подиуму, сделать бесплатную укладку от профессиональных стилистов, сфотографироваться в стильных фотозонах, а также принять участие в розыгрыше призов и подарков.

Сбор гостей в 16:00. Место проведения – Пресненская набережная, дом 6, строение 2

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