В Москве соберут начинающих автомобилистов
Мероприятия состоятся 8 сентября, в зоне экстремальных и технических видов спорта. Начало в 10:00. Их организатором выступает ДОСААФ России.
Цели мероприятия - привлечь молодежь к освоению правил дорожного движения, продемонстрировать высокие навыки вождения начинающих водителей, привить культуру вождения и уважения ко всем участникам дорожного движения.
На церемонию открытия приглашены почетные гости, среди которых председатель ДОСААФ России, генерал-полковник Александр Колмаков, заместитель председателя ДОСААФ генерал-майор Сергей Сериков, руководители региональных отделений оборонного общества Москвы и Московской области, руководители Военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных Сил РФ "Патриот", представители правительства Московской области, сотрудники ГИБДД и представители крупного бизнеса.
Всего будет задействовано 9 площадок парка "Патриот".
На "Дуэльной" площадке встретятся выпускники автошкол г.Москвы и Московской области со стажем вождения менее одного года. Среди упражнений – "дворики" задним и передним ходом, "петля", "тоннель", "змейка" и другие.
Особое внимание всех мужчин привлечёт площадка соревнований "Автоледи". На ней представительницы общественных организаций, СМИ, правоохранительных органов и других силовых структур развеют стереотипы о женщинах за рулем и покажут высокий класс вождения на разворотах, "змейках" и объездах препятствий.
На картинговой площадке встретятся спортсмены из учебно-спортивного центра "Перово" ДОСААФ Москвы и ЗАО "Производственное предприятие "Патриот" ДОСААФ" г. Санкт-Петербурга.
На трассе мотокросса не менее 20 мотоциклистов из Центрального автомотоклуба ДОСААФ России устроят показательные выступления.
Особое внимание специфическим ревом микродвигателей привлечет внимание площадка с демонстрационными выступлениями по автомодельному и авиамодельному спорту.
Посетителей парка "Патриот" ждут выставка спортивной техники, а также экспозиция автошкол ДОСААФ России, в рамках которой любой желающий сможет проверить свои навыки вождения на компьютерных тренажерах. Здесь же будет проводиться запись на обучение в автомобильные школы ДОСААФ России на льготных условиях.
К большой радости всех гостей и участников в обеденное время будет работать бесплатная полевая кухня, поэтому желающим принять участие в тестировании и сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО стоит поторопиться и сделать это до обеда. Тем, кто готов пройти официальное тестирование, необходимо заранее зарегистрироваться на официальном сайте ВФСК ГТО и получить личный номер. Те, кто это не сделают, смогут испытать свои силы в гиревых упражнениях.
Адрес: Московская область, 55 км Минского шоссе, парк ВС РФ "Патриот"
Генеральный информационный партнер – "Парк Патриот Медиа".
Информационные партнеры: журнал "Автомобили", интернет-портал "Yтро.ру"
информационное агентство "Ветеранские вести"
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