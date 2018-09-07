В Москве выберут финалистов конкурса муниципальных стратегий

Претендентов на звание лучших определят в Общественной палате

Двадцать шесть муниципальных образований (менее 300 тысяч жителей) и допущенный решением жюри Якутск (328 тысяч жителей) будут защищать свои стратегии социально-экономического развития в рамках полуфинала V конкурса муниципальных стратегий, который состоится 25 сентября в Общественной палате Российской Федерации в Москве.

Шесть победителей полуфинала встретятся в финале конкурса на XVII Общероссийском форуме "Стратегическое планирование в регионах и городах России: стейкхолдеры будущего" в Санкт-Петербурге 22 октября.

Для выбора финалистов конкурсанты будут разбиты на три группы: муниципальные образования с населением менее 50 тыс. жителей, от 50 до 120 тыс. жителей и от 170 до 300 тыс. жителей. Жюри, состоящее из порядка двадцати экспертов в области стратегического планирования, отберет по два финалиста из каждой группы.

Кроме того, в рамках мероприятия 25 сентября определятся победители частных номинаций: "Самый открытый процесс разработки стратегии", "Лучшая согласованность стратегического планирования", "Системность управления реализацией стратегии", "Умная стратегия – умный город".

Состав участников полуфинала, программу очной части Конкурса 25 сентября, состав и порядок работы жюри утвердили в ходе заседания Оргкомитета КМС-2018, которое состоялось 5 сентября 2018 г. в Комитете гражданских инициатив.

С составом участников полуфинала можно ознакомиться на официальном сайте Форума стратегов в разделе "Конкурс": http://forumstrategov.ru/rus/239.html

В состав Оргкомитета КМС-2018 вошли известные эксперты в области стратегирования: заместитель директора Фонда Кудрина по развитию гражданских инициатив Е.Ш. Гонтмахер, депутат ГД РФ, председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по федеративному устройству и вопросам местного самоуправленияА.Н. Диденко, депутат ГД РФ, председатель Комитета по стратегическому развитию Общероссийского конгресса муниципальных образований В.В. Зубарев, директор АНО "Институт реформирования общественных финансов" В.В. Климанов, председатель Комиссии Общественной палаты Российской Федерации по территориальному развитию и местному самоуправлению, председатель экспертного совета НО "Союз российских городов" А.Н. Максимов, генеральный директор фонда "Институт экономики города" А.С. Пузанов и другие эксперты. Финальный состав жюри будет утвержден Оргкомитетом 10 сентября.

Организаторами Конкурса выступают Общественная палата РФ, Общероссийский конгресс муниципальных образований, МЦСЭИ "Леонтьевский центр", Комитет гражданских инициатив.

Форум стратегов состоится 22-23 октября 2018 г. в Санкт-Петербурге. В течение двух дней в ходе более 30 мероприятий представители министерств, субъектов федерации и муниципалитетов, представители государственных корпораций, российские и зарубежные эксперты, журналисты обсудят вопросы стратегического планирования, стратегий развития зеленых технологий и современной городской среды, повышения качества инвестиционных, инфраструктурных и социальных стратегий с использованием современных технологий и лучших международных практик. Предварительная программа: http://forumstrategov.ru/rus/program.html

Место проведения Форума: г. Санкт-Петербург, отель "Park Inn by Radisson Прибалтийская", ул. Кораблестроителей, д. 14.

Организаторы Форума: Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации, Министерство экономического развития Российской Федерации, Правительство Санкт-Петербурга, Центр стратегических разработок, МЦСЭИ "Леонтьевский центр".

Генеральные информационные партнеры Форума: ТАСС, РИА "ФедералПресс", медиахолдинг "Регионы России", Издательский дом "Гудок", портал "Utro.ru".

Информационные партнеры Форума: Российская газета, ИА "Невские Новости", журнал "Эко-град", журнал "Окружающая среда Санкт-Петербурга", научно-практический журнал "Региональная экономика. Юг России".

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