ММДМ посвятит вечер Паваротти

В Москве прозвучат арии из опер и итальянские песни из репертуара великого певца

Великий тенор современности, "король верхнего до" Лучано Паваротти был одним из самых выдающихся и любимых певцов оперной сцены ХХ века. У него был голос необыкновенно красивого "солнечного" тембра.

Артист прославился совершенным вокальным мастерством. Он удивительным образом умел превращать арии в "хиты", которые приходили слушать десятки тысяч зрителей, так 500 тысяч зрителей слушали его концерт в Центральном парке Нью-Йорка. По признанию критиков, его голос – феноменальный инструмент, одно из чудес природы, которые появляются раз в сто лет.

"Никому не суждено жить вечно. Только музыка никогда не умрет. Моя музыка. Я очень на это надеюсь, потому что я делаю людей счастливыми”, – отметил однажды Лучано Паваротти.

Его музыка продолжает жить и сегодня. Ярким подтверждением чему является любовь многочисленных поклонников его творчества.

В исполнении Симфонического оркестра Москвы "Русская филармония" и Арт-проекта "ТенорА XXI века" прозвучат арии из опер и итальянские песни из репертуара великого певца. В составе коллектива солисты престижных московских и европейских оперных театров – Государственного академического Большого театра России, Московского академического музыкального театра имени К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко, Московского театра "Новая опера имени Е.В. Колобова, LEIPZIG OPER (Германия).

При этом в гастрольном графике каждого тенора значатся выступления на самых престижных мировых оперных сценах – в Милане и Неаполе, Болонье и Лондоне, Вене и Амстердаме, Токио и Нью-Йорке. Но более ста раз в году участники проекта собираются вместе, чтобы любители музыки могли услышать этих замечательных вокалистов, которые готовы дарить публике удовольствие и сами получают от этого радость.

Начало концерта в 19:00.