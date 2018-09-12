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A’STUDIO отметит юбилей на бис

Фото: Пресс-служба
В Москве состоится праздничный концерт легендарной группы

Он пройдет 9 ноября в Crocus City Hall под названием “Powered by Music“. Так – на бис – известный музыкальный коллектив отметит свое 30-летие.

“Powered by Music“ – это особая энергия, которой группа с давней историей поделится с поклонниками. Выступление будет сопровождаться уникальным мультимедийным шоу, которое создано специально к юбилею.

Название “Powered by Music“ родилось не случайно. На сцене Crocus City Hall музыка объединит главные стихии планеты. Зритель не только увидит, но и на себе почувствует силу огня, воды, ветра и солнца. Всё это будет благодаря применению новейших форм сценографии и интерактивных технологий. Зрители, наряду с артистами и танцорами, станут участниками шоу.

"На концерте мы, естественно, исполним наши хиты, порадуем зрителей новыми песнями, а также покажем специальный номер, посвященный памяти музыкантов, с которыми мы прожили счастливые и незабываемые мгновения нашей жизни на сцене", – рассказывает основатель группы Байгали Серкебаев.

Такого масштабного шоу в истории группы A'STUDIO ещё не было, мы шли к этому тридцать лет!

Заказ билетов – http://bit.ly/2oY1GNf

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