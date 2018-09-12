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"Руки вверх" раскачают Adrenaline Stadium "Танцами"

Фото: Пресс-служба
Выступления группы будут идти одно за другим

Не успели отгреметь аншлаговые концерты популярного коллектива в "Олимпийском", а Сергей Жуков уже назвал дату следующего шоу в Москве.

Грандиозное представиление "Руки вверх" Лучшее за 20 лет!" состоялось на знаменитом стадионе 21 и 22 апреля. К самому масштабному событию за всю музыкальную карьеру коллектива, которое уже называют танцевальным событием года, музыканты "Руки вверх" шли долгих 20 лет и как результат – два дня аншлагов и рекордные 60 тысяч зрителей, которые три часа пели вместе с любимой группой.

Тем временем Сергей Жуков не стоит на месте и уже этой зимой обрадует поклонников группы "Руки вверх" новой программой "Танцы", в которую войдут только проверенные временем забойные хиты. Шоу состоятся 15 и 16 декабря на Adrenaline Stadium.

 "Две тысячи восемнадцатый год для группы "Руки вверх" – это год вызовов. Впервые за 20 лет мы со сцены сказали самые желанные любым артистом слова: "Привет, Олимпийский!" и вот в декабре мы делаем совершенно другое по атмосфере событие – новое шоу "Танцы" в любимой всеми атмосфере клуба, когда ты рукой можешь дотянуться до каждого своего зрителя. Каждый, кто придет на наши концерты в Stadium, почувствует себя с нами на одной волне и буквально на одной сцене. И это кайф!" – сказал Сергей Жуков.

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