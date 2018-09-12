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"Иванушки INTERNATIONAL" приглашают в Adrenaline STADIUM

Фото: Пресс-служба
Группа выступит с концертной программой в одном из московских клубов

Это будет 26 октября. Музыканты представят на суд зрителей "Лучшее". В концерте примут участие специальные гости.

В начале карьеры у "Иванушек" спрашивали: "А как вы себя видите через пять лет?" "Сменим название на "Иван Иванычи", – отшучивались они.

Невероятно, но факт: "Иванушки INTERNATIONAL" – один из самых любимых Российских коллективов.

Об "иваномании" в 90-х ходят легенды. "Утро начиналось с того, что в девять часов пятьдесят девочек кричали под балконом: "Анд-рей, вста-вай!  – вспоминает Григорьев-Аполлонов. – Потом то же самое происходило в десять. В итоге я договорился с ними, чтобы раньше полудня они меня не будили. Открываешь дверь, а в подъезде стоит еще человек 70. Чтобы позвонить по телефону, его надо было включить, сбросить звонок и сразу же нажать кнопку. Если успеешь, потому что в эту секунду снова могли позвонить. Телефон выдержал три месяца. Когда я принес его в ремонт, меня спросили: "У вас там что, атомная бомба взорвалась?" Включаешь телефон – 5 тысяч пропущенных вызовов, сбрасываешь на ноль, через три часа – 3 тысячи звонков. Это было забавно! У нас всегда было двойное оцепление – ОМОН, "каски". После концертов автобус каким-то образом выезжал на перрон, останавливался дверь в дверь с вагоном, и мы запрыгивали в поезд. Потому что сделать даже два шага было невозможно".

"В 1994 г. в одном из клубов я увидел Наталью Ветлицкую, с которой мы были знакомы. Я подошел к ней, напомнил о себе, сказал, что хочу петь. Она указала мне на Игоря Матвиенко, который сидел через столик: "Это Матвиенко, продюсер группы "Любэ". Он сейчас какую-то новую группу собирает! Так все и началось, - отмотал пленку памяти назад Кирилл Андреев. – "Иванушки" – мой любимый проект, моя жизнь. Когда у нас появился первый альбом "Конечно он",  все музыкальные критики были уверены, что "Иванушки" группа-однодневка. Но мы уже 20  лет вместе! Да, были такие тяжелые моменты, как уход Игоря Сорина, но нам удалось все это пережить.  Наши концерты все разные и не похожи друг на друга ни по настроению, ни по репертуару, который мы сами подбираем для выступления. Но самое главное, что когда мы выходим и поем "Тополиный пух" или "Тучи", делаем это с удовольствием, искренне. Каждый раз, когда я их пою, одинаково кайфую. Очень приятно, что мы вызываем положительные эмоции, как правило, люди видят нас и говорят: "Ой, "Иванушки"", а потом  расплываются в улыбке".

В 2013 г. новым солистом "Иванушек International" стал одессит Кирилл Туриченко. "Двадцать лет назад я учился в школе, пел, участвовал в разных музыкальных конкурсах. Помню,  был на фестивале в Артеке, а там в один из вечеров выступали "Иванушки". Лагерь просто сходил с ума! А мне даже удалось сфотографироваться с Андреем и Кириллом за сценой. Это фото, кстати, у меня до сих пор есть в архиве. Мог ли я тогда подумать, что стану солистом группы? Конечно, нет!  А потом, много лет спустя, мы увиделись. Основная сложность состояла в том, чтобы влиться в сложившийся легендарный коллектив с миллионами поклонников, которые выросли на песнях "Иванушек". Передо  мной стояла нелегкая задача стать частью этой "семьи". И, думаю, я с ней справился. Говорят, что с моим приходом в группу песни "Иванушек" стали звучать по-новому и появилась новая энергия. У нас с Кириллом и Андреем десятилетняя разница в возрасте, но я ее не чувствую", – рассказал он.

На вопрос журналистов, в чем секрет молодости группы, новый солист Кирилл Туриченко со смехом отвечает: 'Во мне!'  А если серьезно, 'Иванушек' слушали 20 лет назад, слушают сейчас и, я уверен,  будут слушать спустя много лет".

В московском клубе Adrenaline STADIUM 26 октября "Иванушки" исполнят все свои хиты, а также обещают порадовать поклонников звёздными гостями, имена которых пока держатся в секрете.

Заказ билетов – http://bit.ly/2O5sNBh.

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