"Пикник" зовет в полет

Известная группа выступит с новой программой "Левитация"

Это произойдет 3 ноября в Crocus City Hall.

Вдохновившись трудами Циолковского, упорством братьев Райт и трансцендентными опытами индийских йогов, музыканты предлагают отправиться в полет. Не на Марс и даже не к Солнцу, а в музыкальный – воспарить над суетой и обыденностью.

"Пикник" готовит новое шоу, полное загадок и сюрпризов. К работе над "Левитацией" подключились лучшие умы кибернетической мысли Петербурга. Все идет к тому, что в полёт отправятся не только воображаемые персонажи, но и вполне реальные предметы. Все секреты раскрывать не будем, но кое-что следует отметить:

Концерт будет состоять из двух отделений. В первом, среди прочих, в новом прочтении прозвучат "Театр абсурда", "Нет берегов", "Кукла из папье-маше" и "Лакомо и ломко", в которой и предполагается фантастический акт левитации.

Во втором отделении добрая половина времени будет отдана "визитным карточкам" группы. Какой концерт "Пикника" можно представить без таких песен как "У шамана три руки", "Фиолетово-черный", "Египтянин", "Из мышеловки", "Говорит и показывает"?!

Визуальный ряд концерта будет дополнен новой одеждой сцены и специально созданными декорациями, механическими и кибернетическими чудесами. Благодаря новым технологиям и мастерству актеров создается концептуальный видео-арт, где стирая границу вымышленного мира, воплощённые образы выходят за пределы экранного пространства.

Одним словом: работают все (нет не радиостанции) тайные и явные лаборатории "Пикника".

Эдмунд Шклярский, Леонид Кирнос, Марат Корчемный и Станислав Шклярский готовы к новой встрече со своими слушателями.

Воплощение образов на сцене – Игорь Васильев.

Техническую поддержку и бесперебойность процесса осуществляют завпост Константин Петров, звукорежиссер Виктор Домбровский, световых дел мастер Сергей Пряхин и директор группы Владимир Сафронов.

Заказ билетов – http://bit.ly/2wWf8EY.