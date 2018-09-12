Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

"Пикник" зовет в полет

Фото: Пресс-служба
Известная группа выступит с новой программой "Левитация"

Это произойдет 3 ноября в Crocus City Hall.  

Вдохновившись трудами Циолковского, упорством братьев Райт и трансцендентными опытами индийских йогов, музыканты предлагают отправиться в полет. Не на Марс и даже не к Солнцу, а в музыкальный – воспарить над суетой и обыденностью.

"Пикник" готовит новое шоу, полное загадок и сюрпризов. К работе над "Левитацией" подключились лучшие умы кибернетической мысли Петербурга. Все идет к тому, что в полёт отправятся не только воображаемые персонажи, но и вполне реальные предметы. Все секреты раскрывать не будем, но кое-что следует отметить:

Концерт будет состоять из двух отделений. В первом, среди прочих, в новом прочтении прозвучат "Театр абсурда", "Нет берегов", "Кукла из папье-маше" и "Лакомо и ломко", в которой и предполагается фантастический акт левитации.

Во втором отделении добрая половина времени будет отдана "визитным карточкам" группы. Какой концерт "Пикника" можно представить без таких песен как "У шамана три руки", "Фиолетово-черный", "Египтянин", "Из мышеловки", "Говорит и показывает"?!

Визуальный ряд концерта будет дополнен новой одеждой сцены и специально созданными декорациями, механическими и кибернетическими чудесами. Благодаря новым технологиям и мастерству актеров создается концептуальный видео-арт, где стирая границу вымышленного мира, воплощённые образы выходят за пределы экранного пространства.

Одним словом: работают все (нет не радиостанции) тайные и явные лаборатории "Пикника".

Эдмунд Шклярский, Леонид Кирнос, Марат Корчемный и Станислав Шклярский готовы к новой встрече со своими слушателями.

Воплощение образов на сцене – Игорь Васильев.

Техническую поддержку и бесперебойность процесса осуществляют завпост Константин Петров, звукорежиссер Виктор Домбровский, световых дел мастер Сергей Пряхин и директор группы Владимир Сафронов.

Заказ билетов – http://bit.ly/2wWf8EY.

Отдел информации
новости партнеров
Загрузка...

Спасибо, но нет: Япония отказалась от мирного договора с Россией

Японцы требуют отдать "северные территории"

Названы участники третьей мировой

Предвестником глобального конфликта станет Нибиру

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей