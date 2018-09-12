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Унылым будням офисного планктона объявят войну

Фото: Пресс-служба
В Москве состоится премьера нового фильма

Комедия "Всё или ничего" покажет, что будет, если вывести "белые воротнички" из себя. Режиссер Дмитрий Суворов ("Одноклассницы", "Одноклассницы: новый поворот", "Суперплохие") объявляет войну унылым будням офисного планктона. Компания из трех неудачливых менеджеров (Кирилл Каганович, Роман Курцын, Данил Якушев) и примкнувший к ним "бывалый" (Артем Смолянинов) собираются в опенспейсе отнюдь не для того, чтобы обсудить новый проект, а чтобы проучить "зажравшегося" начальника, обворовывающего компанию. Как? Украсть 50 миллионов!

Дмитрий Суворов, режиссер: "Если вы никогда не хотели убить начальника, значит, вы никогда не работали! Если серьезно, наша история будет интересна и до боли знакома (по крайней мере, ее завязка) очень многим жителям нашей большой страны".

Но план, казавшийся идеальным на бумаге, на практике дает сбой. В офисную субординацию вмешиваются настоящие криминальные авторитеты в лице героев Сергея Бурунова, Юрия Стоянова, Владимира Епифанцева, Романа Мадянова, Василия Кортукова. Что ждет теперь  простых клерков вместо разговоров у кулера? Готовы ли они к "стрелке" с авторитетами вместо ежедневных совещаний? Сменят ли степлеры на автомат Калашникова? Получат ли они все или останутся ни с чем?

"Мы собрали на редкость яркий актерский состав. Если добавить к этому дерзкий актуальный саундтрек, много юмора, небанальный сюжет и неожиданный финал – получится "Идеальная молодежная комедия", – отметил генеральный продюсер Андрей Ляхов.

"В начале декабря, возможно, в самое "приятное" время года в нашей стране, многим захочется взбунтоваться против начальства, украсть пару миллионов и улететь в теплые края. Не у всех это получится, поэтому мы сняли фильм – чтобы зритель с удовольствием пережил все эти приключения прямо в комфортном кресле кинотеатра”, – рассказал Антон Белов, креативный продюсер. 

Актер Сергей Бурунов поделился впечатлениями: "В этом фильме нет Саши Петрова и слава тебе, Господи! Это основной момент! Когда я читаю сценарий, не важно, какой сценарий, первый вопрос для меня – будет ли сниматься Петров? Если да – все, меня нет в этом фильме! Если серьезно, зрителю однозначно стоит увидеть это кино, потому что оно ироничное, смешное, очень динамичное. Прекрасные артисты, прекрасная команда. Мы старались! В это вложено много сил, много любви".

Информация о картине

“Всё или ничего”, 16+

Жанр: комедия, экшн

Продюсеры: Андрей Ляхов, Александр Калушкин, Антон Белов, Дмитрий Суворов

Режиссёр: Дмитрий Суворов

Оператор: Юрий Никогосов

Сценарист: Дмитрий Суворов

Художник-постановщик: Максим Алипченко

В ролях: Кирилл Каганович, Роман Курцын, Данила Якушев, Артур Смольянинов, Юрий Стоянов, Андрей Стоянов, Евгения Ахременко, Елена Беркова, Екатерина Соломатина, Анна Бачалова, Сергей Бурунов, Роман Мадянов, Владимир Епифанцев, Василий Кортуков, Юлия Сулес и др.
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