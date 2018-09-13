WOW!HOW? пройдет В РАН

Осенний фестиваль науки для школьников и их родителей состоится в 15-й раз

И продлится с 22-го по 23 сентября в Российской академии наук.

Гостей фестиваля ждут познавательные мастер-классы и шоу, интерактивные лекции и совершенно новое научное представление на большой сцене. Взрослые и дети смогут не только принять участие в интересных мероприятиях, но и узнают о важных правилах, которые помогут им вести здоровый образ жизни.

В большом зале РАН покажут шоу "Новые гиперэксперименты", созданное в уже привычном для фестиваля формате интерактивного представления с масштабными научными демонстрациями и уникальным реквизитом. Гости увидят более 20 совершенно новых экспериментов собственной разработки, основывающихся на классических научных явлениях: удивительные музыкальные эксперименты на необычных инструментах; 3-метровую азотную мортиру, выстреливающую сотни шариков в зал за считанные секунды и ансамбль из катушек Тесла, играющий мелодии молниями.

Помимо шоу в большом зале команда WOW!HOW? подготовила более 30 научных активностей на трех этажах Российской академии наук.

Гостей ждут технологии будущего: беспилотные летательные аппараты, мини-дроны, авиасимулятор и танцующие роботы; биохимические мастер-классы: тайная жизнь овощей, электрохимия, проявление фотографий с помощью науки; современная робототехника, конструирование и программирование; 14 увлекательных интерактивных зон от Химической лаборатории до Студии звукозаписи и многое другое.

В специальной зоне, посвященной правильному питанию и здоровью детей, у гостей фестиваля будет возможность узнать:

- как правильное питание помогает формировать крепкий скелет,

– почему важно пить достаточное количество воды каждый день,

- какие превращения происходят с пищей в организме,

– что такое идеальный рацион и многие другие важные и полезные сведения, помогающие детям и взрослым правильно организовать свое питание и вести здоровый образ жизни.

С помощью специального исследования биоимпеданса гости смогут определить количество жира и мышц в теле и получить рекомендации по диете и физических нагрузках.

Это будет 9 часов впечатлений и захватывающее научное представление на большой сцене РАН, и всго по единому билету стоимостью всего от 790 рублей.

Адрес:, Москва, Ленинский проспект, 32а, Большой зал Российской академии наук.

Билеты вы можете приобрести на сайте http://festnauki.ru