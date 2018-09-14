На Тишинке покажут старинные игрушки

В Москве стартует очередной художественный проект "Блошиный рынок"

Сложно представить, но это уже 50-я его выставка. За 13 лет существования “Блошиный рынок на Тишинке” стал неотъемлемой частью культурной жизни Москвы, приобрела своих стойких поклонников и внесла огромный вклад в популяризацию винтажа и антиквариата.

Пространство Тишинки в эти дни всегда заполняется гостями, вещами, историями, особой атмосферой праздника, поиска и азарта. Побывать здесь зрителем – уже здорово, стать покупателем – вдвойне интереснее. На Тишинке все, как на традиционных рынках – сокровища, которые нужно разглядеть и откопать, торг, провенанс и удача.

Первая выставка-ярмарка состоялась в апреле 2005 г. и сразу же привлекла внимание специалистов и любителей старых вещей, тогда же стартовал проект “Моя находка на блошином рынке”, придуманный автором выставки Мариной Смирновой. Знаменитости и звезды показывали и рассказывали о своих находках. И как рассказывали!

Вот щемящая история Екатерины Рождественской. Она купила в Париже старую шкатулку с перчатками, внутри которой случайно обнаружилась записка – приглашение на свидание от того, кто уходил на войну в 1914 году.

Вот страстный рассказ Сергея Соловьева о покупках загадочных картин в Перу на последние деньги. Вот сюжет Дмитрия Быкова про армейские ботинки от “выжившего десантника” и признание Владимира Дубосарского в том, что потрепанная кукла с венской блошки – героиня многих его картин.

Свои находки в течение нескольких лет показывали Андрей Макаревич, Юлия Рутберг, Ольга Свиблова, Ирина Хакамада, Александр Арнгольдт, Александр Васильев, Светлана Светличная… Оторваться от этих историй нет никакой возможности!

Традиционно каждый "Блошиный рынок" сопровождается спецпроектом: организаторы экспонируют уникальную коллекцию на выбранную тему. Это уже не продажа, а мини-выставка, вполне достойная оказаться в музее.

Тема 50-го спецпроекта – “Старинные игрушки”. В этот раз свои сокровища покажет Борис Сумароков, основатель музея-магазина “История игрушки”.

Первые находки он привез из Нюрнберга – столицы европейской игрушки: электрическую собаку 1910 года и миниатюрную кухню конца XIX века. Сейчас у Бориса больше тысячи редких экспонатов, от поездов начала прошлого века до советских экскаваторов.

Среди самых старых – пара кукол 1870-х годов, музыкальный автомат 1870 года. Другая страсть Сумарокова – миниатюрная техника, модели, а среди его друзей-моделистов: Валдис Пельш, Дмитрий Дибров, Лева Би-2…

График работы выставки: 27 и 28 сентября с 12:00 до 21:00, 29 сентября с 11:00 до 21:00, 30 сентября с 11:00 до 20:00

Стоимость входного билета – 200 руб., для детей до 16 лет вход бесплатный. Билет на VIP-открытие 26 сентября в 19:00 – 1 тыс. рублей.

До 24 сентября можно успеть приобрести билет по цене 100 руб. на сайте www.bloxa.su.(акция на билеты на VIP-открытие не распространяется).