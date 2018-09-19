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С широко закрытыми глазами

Фото: пресс-служба
Топ-5 событий, проходящих в темноте

Человек воспринимает мир по большей части визуально: 90% информации мы получаем благодаря зрению. Но что будет, если “отключить” этот орган чувств? Как воспринимают мир незрячие люди? Определенно усилятся слух, обоняние, тактильные ощущения – привычное окружение будет восприниматься совсем иначе. Предлагаем читателям получить подобный опыт за ужином, на экскурсии, концерте и на танцах.

Классика

Классика в темноте

В московском  "Крокус Сити Холле" 5 октября состоится шоу-концерт классической музыки в иммерсивном формате. На протяжении полутора часов огромный зрительный зал  погрузится в темноту.

Эта постановка с участием симфонического оркестра Synergy Orchestra, танцоров и вокалистов заставит зрителей почувствовать музыку по-другому. Cлушатели погрузятся в мир звуков, что изменит их отношение к понятиям музыки и шума, разговора и тишины, пустоты и любви.

Грандиозные световые инсталляции, впечатляющие хореографические номера и вокальные партии будут сопровождать  произведения А.Пярта, М.Равеля, А.Вивальди, А.Глазунова, Р.Щедрина, Д.Шостаковича, С.Барбера и др. За хореографическую постановку отвечает Лилия Бурдинская, представитель поколения молодых хореографов, формирующих реальность российского современного танца, не раз покорившая своими работами зрителей Дягилевского фестиваля (г. Пермь, худ. рук Теодор Курентзис)  и CONTEXT. Diana Vishneva.

Вокальные партии исполняет обладательница уникального сопрано, исполнительница главной партии в реконструкции первой русской барочной оперы Елизавета Свешникова (Лауреат международных конкурсов, ведущая солистка Мариинского, Пермского театров).

Стоимость билетов – от 1 тыс. до 10 тыс. рублей.

Танцы

Танцы в темноте

В ноябре всех желающих каждый вечер с 20:00 до 22:00 приглашают в Школу танцев "Касабланка" на ул. Никольской, 25,

Любите музыку, но стесняетесь танцевать? Если вам мешает расслабиться мысль о том, как вы выглядите со стороны, то этот проект поможет вам забыть о своих комплексах.

Танцуйте так, как будто вокруг никого нет! Удивительным образом меняется ощущение пространства, других людей и самого себя. Танец с закрытыми глазами помогает ощутить свободу от сверхконтроля и потребности быть безупречным. Ведь вас никто не видит. Перформеры мастерской "Воздух" перед занятиями проводят небольшую разминку и научат вас танцевать с закрытыми глазами.

Стоимость билетов: 700 руб. – при регистрации заранее на сайте http://www.vozdukh.org/dance, 900 руб. – при оплате на месте.

Квест

Квест “Прятки в лабиринте”

Это три в одном флаконе – квест, лабиринт и актерское шоу в одном. Лабиринты меняются прямо во время прохождения их игроками, как лестницы в школе чародейства и волшебства Хогвартс. Вам предстоит преодолеть ленточные дебри, плавающие комнаты, поролоновые бездны, свободное падение. Если лабиринта в темноте покажется мало, можно выбрать игры по сценариям: “Психбольница”, “Свидание”, “Дикий запад”, “Зомби Апокалипсис”.

Билет стоит 1,5 тыс. рублей. Сайт – http://vtemnote20.ru/.

Музей

Музей “Прогулка в темноте”

Экскурсии в этом необычном музее проводят незрячие или слабовидящие гиды. Во время прогулки вы сможете больше узнать об их образе жизни: какие сны они видят, как не глядя можно перейти дорогу, правда ли что незрячие считают шаги. Опыт “отключения” зрения можно продлить в мастер-классах: чайной церемонии, ужине, аромагии.

Музей находится по адресу: ул. Автозаводская, 18. ТРЦ "Ривьера"

Стоимость билетов: на экскурсию – от 690 до 2 тыс. руб. , на мастер-класс – 1200 рублей.

Официальный сайт - https://progulka-v-temnote.ru/ru.

Ресторан

Ресторан “В темноте”

Собираясь туда, на "Достоевскую", можно не думать о том, что надеть. Трапеза проходит при выключенном свете, и это позволит по-новому испытать привычные ужин или обед. Меню в ресторане тоже необычное. Оно делится на пять типов: красное (мясное), синее (рыба и морепродукты), желтое (американская кухня), зеленое (вегетарианское), белое (сюрприз). Что именно окажется на тарелке, можно узнать только по факту.

Заведение находится по адресу: ул. Октябрьская, 2

Сайт ресторана – http://v-temnote.ru.

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