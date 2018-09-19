"Виртуозы Москвы" представят новую программу

Государственный камерный оркестр Владимира Спивакова даст концерт "Чайковский-гала"

Он пройдет 17 ноября в Большом зале Московской консерватории и будет полностью посвящен музыке Петра Ильича Чайковского, но предлагает взглянуть на творчество великого русского композитора в неожиданном ракурсе. За пульт в этот вечер встанет дирижер Большого театра России Александр Соловьев.



Успех музыкальных вечеров "Пьяццолла-гала. Парад солистов" и "Времена года" вдохновил "Виртуозов" на создание новой программы. Оркестр продолжает расширять свой огромный репертуар за счет переложений, ищет нетривиальные сочетания и, тем самым, позволяет будто бы заново услышать хорошо знакомые сочинения.

Объединят два отделения концерта шесть пьес из цикла Чайковского "Времена года". Фортепианные миниатюры, которые публиковались в журнале "Нувеллист" ежемесячно на протяжении 1876 года, – это и музыкальный дневник композитора, и энциклопедия русской жизни XIX века. В пьесах заключено такое богатство эмоций, живописных зарисовок и поэтического вдохновения, что переложение для камерного оркестра раскрывает их скрытый потенциал, все богатство их красок и чувств.

Новую редакцию "Времен года" подготовил артист оркестра Алексей Стрельников, известный как высокопрофессиональный аранжировщик. То, что он – часть коллектива и хорошо знает каждого из музыкантов, делает его переложение не только уникальным, но и идеально подходящим именно для "Виртуозов Москвы".

"Серенада" для струнного оркестра и секстет "Воспоминания о Флоренции" нередко объединяют в одной программе как необычайно вдохновенные сочинения Чайковского, пронизанных чувством бесконечной радости, света и воздуха. "Серенада" – приношение русского гения австрийскому, Вольфгангу Амадею Моцарту. Каждая из частей, включая знаменитые Вальс и Элегию, так прекрасны, что часто исполняются отдельно. Но лишь вместе они складываются в завершенный шедевр, который слушают, затаив дыхание.

Секстет "Воспоминание о Флоренции" прекрасен тем, что здесь, как и в "Серенаде", Чайковский забывает о страданиях, тревогах и предается сладостным грезам. Композитор сочинял секстет в Италии, и в этой музыке разлито тепло и нега южной страны, всегда вдохновлявшей поэтов, художников и музыкантов. Но, как и в "Серенаде", Чайковский ни на секунду не перестает быть русским композитором – в этих сочинениях мелькают то русские народные темы, то отзвуки праздника, то мотивы гениальных балетов композитора. Поэтому они так дороги нашему сердцу.

В репертуаре дирижера Александра Соловьева музыка Чайковского занимает важное место, его интерпретации русского классика всегда интересны и убедительны. Дирижер успешно выступает со всеми главными оркестрами России и с европейскими коллективами. В Большом театре его репертуар включает 15 оперных и балетных спектаклей, в том числе "Евгений Онегин" и "Иоланта" Чайковского, "Царская невеста" Римского-Корсакова, "Риголетто" Верди, "Герой нашего времени" Демуцкого. С 2009 года он сотрудничает с Центром оперного пения Галины Вишневской и Фондом Мстислава Ростроповича.

Государственный камерный оркестра "Виртуозы Москвы" был создан в 1979 году, когда выдающийся скрипач-виртуоз Владимир Спиваков объединил лучших музыкантов российской столицы. Звездный ансамбль солистов и концертмейстеров ведущих московских оркестров передал эстафету новым поколениям талантливых музыкантов, победителям международных и всероссийских конкурсов. Оркестр "Виртуозы Москвы" называют лучшим российским камерным оркестром, их выступления становятся топ-событиями концертного сезона везде, где доводится гастролировать.