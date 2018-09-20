Купол и крест подняли на основную главку часовни

На месте строительства нового храма святого равноапостольного князя Владимира произошло важное событие

20 сентября в "Городе на реке Тушино-2018" состоялось освящение и поднятие купола и креста на основную главку часовни нового храма Святого равноапостольного князя Владимира. Освящение креста и купола провел настоятель храма Новомученников и исповедников Российских протоиерей Георгий Крылов.

Поднятие купола и креста на главку часовни – один из важнейших этапов строительства храмового комплекса на территории нового жилого кластера "Город на реке Тушино-2018". Полностью деревянная часовня будет одним из самых высоких сооружений из клееного бруса в России. Уже через месяц, в октябре этого года часовня будет освящена и открыта для прихожан.

Председатель наблюдательного совета ООО "Стадион "Спартак" Леонид Федун прокомментировал это событие и отметил, что проект строительства храмового комплекса в Тушино является уникальным с исторической точки зрения.

"В истории найдется немного имен, которые могут сравниться по значению с именем святого равноапостольного князя Владимира, заложившего на столетия вперед основы Русской церкви, духовной жизни русского народа, русской культуры и русского государства. Возведение этого храмового комплекса – мой священный долг перед городом, перед Россией. Я искренне надеюсь, что в ближайшее время храм займет достойное место среди духовно-просветительских центров столицы и станет настоящим архитектурным украшением Москвы", – сказал он.

Культурно-просветительский комплекс, расположенный на участке больше 2 га у набережной Москвы-реки, рядом со стадионом "Открытие Арена", посвящен святому равноапостольному князю Владимиру и призван стать духовным центром не только для жителей "Города на реке Тушино 2018", но и для всех жителей Москвы.

На выделенной территории будут находиться храм, отдельно стоящая колокольня, часовня и музей. Центральный храм общей площадью более 1,5 тыс. кв. м будет рассчитан на тысячу прихожан. Строящийся комплекс несомненно будет радовать жителей столицы своей красотой и станет центром притяжения для всех верующих.

Строительство храмового комплекса ведет ООО "Стадион "Спартак". Проектированием объектов занимается одна из крупнейших проектных организаций России – Архитектурное бюро SPEECH, основанное в 2006 году архитекторами Сергеем Чобаном и Сергеем Кузнецовым.