Названы полуфиналисты V Конкурса муниципальных стратегий

Определились составы делегаций конкурсантов

Стали известны все участники полуфинала КМС-2018, а также делегации, которые представят стратегии муниципальных образований перед жюри. За право выйти в финал конкурса по главной номинации будут бороться 24 конкурсанта, распределенные по трем размерным группам.

Полуфинал конкурса пройдет 25 сентября в Москве, в Общественной палате РФ. В тот же день состоятся финалы по четырем частным номинациям: самый открытый процесс разработки стратегии, системность управления реализацией стратегии, лучшая согласованность стратегического планирования и умная стратегия – умный город.

Итоги дня будут подведены на пленарном заседании, на которое приглашены: председатель Комитета по стратегическому развитию Общероссийского конгресса муниципальных образований, депутат В.В. Зубарев, президент Общероссийского конгресса муниципальных образований, депутат В.Б. Кидяев, председатель Комитета Государственной думы РФ по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления, депутат А.Н. Диденко, председатель Комиссии Общественной палаты РФ по территориальному развитию и местному самоуправлению, председатель экспертного совета НО "Союз российских городов" А.Н. Максимов.

В заседании примут участие известные эксперты в области стратегического планирования. В том числе запланировано выступление начальника отдела совместного планирования земель Бранденбург и Берлин Министерства инфраструктуры и планирования земли Бранденбург Ренате Урсулы Хофф, которая расскажет об опыте муниципального планирования в Германии.

20 сентября, состоялась жеребьевка, которая определила порядок выступлений конкурсантов в главной номинации:

В подгруппе от 165 до 300 тысяч жителей: городской округ Бийск (Алтайский край), Балаковский район (Саратовская область), Златоустовский городской округ (Челябинская область), Петрозаводский городской округ (республика Карелия), городской округ "Город Йошкар-Ола" (республика Марий Эл), Старооскольский городской округ (Белгородская область), Нижнекамский район (республика Татарстан), Альметьевский район (республика Татарстан).

В подгруппе от 50 до 120 тысяч жителей: городской округ Обнинск (Калужская область), Мирнинский район (Республика Саха (Якутия)), Бахчисарайский район (республика Крым), городской округ Кирово-Чепецк (Кировская область), Сосновоборский городской округ (Ленинградская область), Томский район (Томская область), Бугульминский район (республика Татарстан), городской округ Кинель (Самарская область).В подгруппе менее 50 тысяч жителей: Новошешминский район (республика Татарстан), городской округ "Город Пыть-Ях" (Ханты-Мансийский АО – Югра), Никифоровский район (Тамбовская область), Кош-Агачский район (республика Алтай), Татищевский район (Саратовская область), Каргасокский район (Томская область), Чернушинское городское поселение (Пермский край), Первомайский район (Тамбовская область).

Два победителя из каждой подгруппы сразятся за первое место в финале, который пройдет в рамках Форума стратегов 22 октября в Санкт-Петербурге.

За победу в частных номинациях будут бороться:

"Самый открытый процесс разработки стратегии": Альметьевский район, Златоустовский городской округ, городской округ Кинель, Каргасокский район, Кош-Агачский район, Мирнинский район, городской округ "Город Пыть-Ях", Старооскольский городской округ.

"Лучшая согласованность стратегического планирования": Златоустовский городской округ, Нижнекамский район, городской округ "Город Пыть-Ях", Томский район.

"Системность управления реализацией стратегии": Балаковский район, Златоустовский городской округ, Кош-Агачский район, Мирнинский район, городской округ "Город Пыть-Ях".

"Умная стратегия – умный город": Альметьевский район, городской округ "Город Пыть-Ях", Чернушинское городское поселение.

С проектом программы и другой документацией можно ознакомиться на официальном сайте Форума стратегов в разделе "Конкурс". Организаторами Конкурса выступают Общественная палата РФ, Общероссийский конгресс муниципальных образований, МЦСЭИ "Леонтьевский центр", Комитет гражданских инициатив.

Форум стратегов состоится 22 – 23 октября в Санкт-Петербурге. В ходе более чем 30 мероприятий форума представители министерств, субъектов федерации, муниципалитетов и государственных корпораций, российские и зарубежные эксперты обсудят методы и механизмы стратегического планирования, инициативы, направленные на внедрение зеленых технологий, формирование современной городской среды, повышение качества инвестиционных, инфраструктурных и социальных стратегий и многие другие вопросы. Предварительная программа опубликована на сайте форума.

Место проведения: г. Санкт-Петербург, отель "Park Inn by Radisson Прибалтийская", ул. Кораблестроителей, д. 14.

Организаторы форума: Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации, Министерство экономического развития Российской Федерации, правительство Санкт-Петербурга, Центр стратегических разработок, МЦСЭИ "Леонтьевский центр".

Генеральные информационные партнеры Форума: ТАСС, РИА "ФедералПресс", медиахолдинг "Регионы России", Издательский дом "Гудок", портал "Yтро.ру".

Информационные партнеры форума: "Российская газета", журнал "Русский репортер", журнал "Бюджет", журнал "Метод", ИА "Невские новости", журнал "Эко-град", журнал "Окружающая среда Санкт-Петербурга".

Региональный инфопартнер – газета "Тамбовский курьер". Сетевой медиапартнер – "Вестник Петербурга". Научные журналы – партнеры форума: "Региональная экономика. Юг России" и "Регион: экономика и социология".