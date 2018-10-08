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Animal ДжаZ отметит совершеннолетие

Популярная группа даст масштабный концерт

Извстные российские музыканты выступят в Adrenaline Stadium. Это произойдет 23 декабря.

"Делай, что должен, и будь, что будет", – сказали себе пять парней из Санкт-Петербурга в далеком 2000-м году. В тот день на свет появился Animal ДжаZ.

За 18 лет из андеграундного коллектива артисты превратились в культовую группу, в послужном списке которой полные многотысячные залы концертных площадок, все крупнейшие фестивали, бесчисленные награды и регалии, первые места чартов iTunes, Google Play и Чартовой дюжины.

Они умудряются быть актуальными каждый день, здесь и сейчас, не подстраиваясь под сиюминутные дуновения музыкальных ветров. Сегодня на их концерты уже ходят семьями, а голос Александра Красовицкого стал одним из самых заметных голосов поколения.

В Adrenaline Stadium музыканты заставят содрогнуться матрицу времени. Вся 18-летняя история группы из Санкт-Петербурга этим вечером предстанет в полном объёме живого стадионного звучания. От раритетных "ОранджаZа" и "Animalизма" – через культовые "Стереолюбовь" и "Шаг вдох" – к "Счастью" сегодняшнего дня.

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