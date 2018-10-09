В Санкт- Петербурге ждут 120 спикеров, состоятся 30 мероприятий, намечены 15 форматов работы

Кто будет стейкхолдерами в будущем, и каким мы хотим видеть устройство общества через 15 – 20 лет? Кто уже сегодня заинтересован в социальных, политических и технологических переменах? На эти и другие актуальные вопросы ответят участники XVII Общероссийского форума "Стратегическое планирование в регионах и городах России: стейкхолдеры будущего", который состоится в Северной столице 22 – 23 октября.

В программе предстоящего Форума нашли отражение актуальные запросы сообщества стратегов, которые строятся вокруг двух стержневых тем – механики стратегирования и содержания стратегий. Все мероприятия распределеныв пять тематических линий: планирование будущего и будущее планирования; человеческий капитал: стейкхолдеры перемен; лучшая практика стратегирования, новости технологии планирования; сотрудничество для регионального развития: международное, межрегиональное, межмуниципальное; баланс в пользу гуманизма – ключ к устойчивому инновационному развитию России (Зеленый день Форума).

Разнообразие тематических линий Форума определило и разноформатность заявленных организаторами мероприятий, таких как пленарное заседание "Майский указ, центр и регионы: как реализовывать и как контролировать исполнение", международная конференция "Внедрение инновационных "зеленых и здоровых" технических и технологических решений на автомобильном и городском пассажирском транспорте: глобальные тренды и возможности", брейншторм "Стейкхолдеры города будущего: кто и что будет планировать?", панельные дискуссии "Реализуем стратегию вместе: эффективная коммуникация власти, бизнеса и общества" и "Визуализация данных в стратегическом планировании. Как представляется "образ" будущего?".

Внесена в программу и целая серия экспертных круглых столов, затрагивающих весь спектр актуальных вопросов: "Международное сотрудничество для регионального развития", "Реализация национального проекта "образование": региональная перспектива", "Государственные программы и национальные проекты: управление по приоритетам", "Зеленый вектор технологического прорыва: природоподобные технологии – наилучшие доступные технологии (НДТ) и циркуляционная экономика", "Инновационно-креативное предпринимательство: в поисках новых компетенций".

В ходе более чем 30 мероприятий Форума представители министерств, субъектов федерации, муниципалитетов и государственных корпораций, российские и зарубежные эксперты обсудят методы и механизмы стратегического планирования, инициативы, направленные на внедрениезеленых технологий, формирование современной городской среды, повышение качества инвестиционных, инфраструктурных и социальных стратегий, и многие другие вопросы. Предварительная программа опубликована на сайте Форума.



Место его проведения: город Санкт-Петербург, отель "Park Inn by Radisson Прибалтийская", улица Кораблестроителей, дом 14.

Организаторы Форума – Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации, Министерство экономического развития Российской Федерации, правительство Санкт-Петербурга, Центр стратегических разработок, МЦСЭИ "Леонтьевский центр".

Организаторами мероприятий выступают Минэкономразвития России, МИД РФ, Минприроды и Минтранс России, Федеральное казначейство, Счетная палата Российской Федерации, Общественная палата Российской Федерации, Аппарат полномочного представителя президента РФ в УрФО, Правительство Санкт-Петербурга, Комитет по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга, АНО "Аналитический центр при правительстве Российской Федерации", НИУ ВШЭ, РАНХиГС, Центр стратегических разработок, Комитет гражданских инициатив, PwC в России, Британская высшая школа дизайна, Совет государств Балтийского моря, Консорциум Леонтьевский центр – AV Group и многие другие.

Генеральные информационные партнеры Форума: ТАСС, РИА "ФедералПресс", News.ru, медиахолдинг "Регионы России", издательский дом "Гудок", портал "Yтро.ру".

Информационные партнеры Форума: Российская газета, журнал "Русский репортер", Парламентская газета, журнал "Бюджет", журнал "Метод", ИА "Невские Новости", журнал "Эко-град", медиа-ресурс "Зеленый город", журнал "Окружающая среда Санкт-Петербурга"

Региональный инфопартнер: газета "Тамбовский курьер"

Сетевой медиапартнер: Вестник Петербурга

Научные журналы – партнеры Форума: научно-практический журнал "Региональная экономика. Юг России", журнал "Регион: экономика и социология", журнал "Стратегические решения и риск-менеджмент", научно-практический журнал "Местное право".