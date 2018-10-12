В Москве выступят звезды из Грузии

Назван топ-5 артистов из закавказской страны, которые дадут концерты в столице России

В начале октября в Грузии отметили национальный праздник "Тбилисоба". Все желающие окунуться в атмосферу веселья, попробовать блюда национальной кухни и насладиться грузинской музыкой могли сделать это и в Москве. Но, если тоска по щедрым застольям и невероятным грузинским песням еще не отпустила, этой осенью стоит посетить самые яркие концерты артистов из закавказской страны.

"Вечер грузинской песни" в Vegas City Hall

Описывая это мероприятие, в голову приходит лишь один эпитет – грандиозный. Ведь на сцене Vegas City Hall впервые вместе выступят такие звезды грузинской и российской эстрады, как Мераб Сепашвили, Сосо Павлиашвили, Тамара Гвердцители, Софо Халваши, Бесик Каландадзе, Нато Гелашвили, Нино Чхеидзе, Дато Гомартели, Лика Долидзе, Диана Гурцкая, Анри Джохадзе, ансамбль "Грузинские голоса", Тамта Цхвитава, Какули Гуриелашвили и Гиа Сурамелашвили. На концерте прозвучат полюбившиеся публике песни как на русском, так и на грузинском языках. Зрители окунутся в атмосферу национального праздника, необычайной мелодичности, фольклорных нот с налетом грустных грузинских напевов и душевности. Это мероприятие еще раз доказывает, что политика и искусство не имеют ничего общего, и призвано укрепить отношения между двумя народами.

Концерт состоится в Vegas City Hall 13 ноября в 20:00.

Цена билетов – от 1,5 до 7 тыс. рублей.

https://vegas-hall.ru/afisha/vecher-gruzinskoy-pesni/

Группа Mgzavrebi

Этот грузинский коллектив, образовавшийся в Тбилиси в 2006 г., не понаслышке знаком московской публике. Они не раз приезжали в Россию и уже успели обзавестись поклонниками и в нашей стране. У себя на родине музыканты пользуются большой популярностью: играют сольные концерты, выступают на фестивалях, снимаются на телевидении и участвуют в радиоэфирах. Осенью этого года у них стартует мини-тур по городам России. В Москве Mgzavrebi будут радовать публику душевными и веселыми песнями с нотками грузинского фольклора целых два дня.

Группа выступит в зале "Известия Холл" 15 и 16 ноября в 20:00.

Ценабилетов – от 1,4 до 6 тыс. рублей.

http://www.mgzavrebi.com/http://www.izvestiya-hall.ru/concerts/events/2_mgzavrebi/

Теона Контридзе

Певица, которую называют джаз-панк дивой, родилась и жила в Тбилиси до 17 лет. Сейчас она живет и работает в Москве, но столицу Грузии называет домом своего детства. Теона представит московской публике большой сольный концерт. По словам певицы, гостей ждут многочисленные музыкальные сюрпризы, полюбившиеся им старые песни и зажигательные танцы. И в этом нет сомнений. Каждое выступление Контридзе, которая делила сцену с такими звездами и известными проектами, как Bryan Ferry, Goran Bregovich, Eros Ramazzotti, Marchiba, Cirque du Solei, De Phazz и другими, – это динамичный праздник жизни, яркое шоу с профессиональным вокалом и безудержное веселье

Концерт пройдет в зале "Известия Холл" 26 октября в 20:00.

Цена билетов – от 1,7 до 6 тыс. рублей.

http://www.izvestiya-hall.ru/concerts/events/teona_kontridze/

Тамара Гвердцители

Одна из самых элегантных эстрадных певиц, народная артистка России и Грузии Тамара Гвердцители, чей голос называют уникальным и самобытным, этой осенью представит новую концертную программу "По небу босиком". В рамках музыкального проекта "Имена на все времена" певица выступит в сопровождении квартета под управлением Евгения Борца. Известный французский композитор Мишель Легран, трижды ставший лауреатом премии "Оскар" в номинациях "Лучшая песня" и "Лучшая музыка к фильму", признался, что считает голос Гвердцители "золотым голосом мира".

Выступление состоится в храме Христа Спасителя 9 ноября в 19:00.

Цена билетов – от 1,2 до 8 тыс. рублей.

https://afisha.yandex.ru/moscow/concert?search-text=%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0&eventId=5b8e4fc10f4df90041535c59&source=suggest

Валерий Меладзе

Два брата-грузина, покорившие российскую публику своим талантом и трудолюбием, сейчас являются признанными мэтрами своего дела. Речь идет о Константине и Валерии Меладзе. Каждое выступление певца, который исполняет хиты, созданные его родным братом и успешным продюсером, становится событием, собирающим аншлаги. Новый концерт Валерия состоится на одной из самых серьезных площадок в России. По словам организаторов, в концерте примут участие и другие звезды российской эстрады.

Концерт пройдет в Государственном Кремлевском дворце 16 ноября в 19:00.

Цена билетов – от 3 до 3,5 тыс. рублей.

https://kremlinpalace.org/events/koncert-valeriya-meladze

