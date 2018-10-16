Московский Кредитный банк представил новый вклад

"Эксклюзив" предназначен для состоятельных клиентов

Его максимальная ставка в рублях – 7,65% годовых. Минимальная сумма для размещения составляет 15 млн, а максимальная – 100 млн рублей. При оформлении вклада на 370 дней будет действовать ставка 7,4% годовых, на 730 дней – 7,65% годовых.

Оформить вклад можно только офисах банка. Предусмотрено пополнение до суммы максимального лимита в течение первых 185 дней. Выплата процентов осуществляется ежемесячно на отдельный счет.

"Наше новое предложение нацелено на состоятельных клиентов, которые ищут надежные способы увеличения капитала. Для них мы предлагаем выгодные условия, при комфортных сроках размещения", – отметил директор департамента розничного бизнеса Алексей Охорзин.

Узнать подробности и открыть вклад можно по ссылке.

ПАО "Московский кредитный банк" – универсальный коммерческий частный банк, предоставляющий весь спектр банковских услуг для корпоративных и частных клиентов, а также финансово-кредитных организаций. Банк входит в список системно значимых кредитных организаций, утвержденный Центральным Банком России.

В соответствии с данными рэнкинга ИНТЕРФАКС-100, по состоянию на конец 2 квартала 2018 г. Банк входит в топ-3 частных банков по объему активов, является крупнейшим частным торгуемым банком РФ. Банк входит в Топ-10 крупнейших российских банков по объему привлеченных вкладов по версии Коммерсант. Банк в настоящий момент имеет рейтинги кредитоспособности уровня "Ba3" со "Стабильным" прогнозом от Moody's; "BB-" со "Стабильным" прогнозом от Fitch; "ВВ-" со "Стабильным" прогнозом от S&P; "А (RU)" по национальной шкале со "Стабильным" прогнозом от АКРА, "ruA-" со "Стабильным" прогнозом от Эксперт РА. Банк имеет успешный опыт работы на международных рынках капитала, дебютный выпуск еврооблигаций был размещен в 2006 г.

Банк был основан в 1992 г. и приобретен Романом Авдеевым в 1994 г. На сегодняшний день 56,07% акций Банка принадлежат Концерну "Россиум", остальные 43,93% – миноритарным акционерам. Банк провел первичное публичное размещение своих акций в июне 2015 года на Московской бирже, а с июня 2016 года акции Банка (торговый код CBOM) включены в состав Индексов ММВБ и РТС. Free-float Банка составляет 17%.

С более подробной информацией о Банке можно ознакомиться на сайте http://mkb.ru/