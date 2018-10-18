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"Солисты Санкт-Петербурга" в Мюнхене: концерт камерного ансамбля

В 2017 году на торжественном праздновании Дня России в Мюнхене прошел невероятный по своим масштабам концерт камерного ансамбля "Солисты Санкт-Петербурга". За организацию культурного мероприятия ответственен председатель Совета благотворительного фонда "Классика" – Николай Петрович Буханцов. Данный концерт проходил в поддержку проекта "День России в мире - Russian Day. Один день. Три страны", учрежденному по инициативе фонда "Классика".

Об учредителе Николае Буханцове

Учредитель и организатор концерта в Мюнхене – Николай Петрович Буханцов – человек, оказавший огромное влияние на формирование культуры России последних нескольких лет. Еще в юношестве он решил, что хочет связать дальнейшую судьбу с культурной сферой. Так, получив первое высшее образование по специальности работник культурно-просветительской сферы, он отдал много лет работе в культурных заведениях города Кемерово. Однако настоящие свершения на этом поприще ждали Николая Петровича в середине нулевых годов, когда он впервые стал заместителем председателя Совета Пушкинского благотворительного фонда "Классика". К 2012 году Буханцов становится председателем этого Совета. Занимая пост, он организовывал и продолжает организовывать концерты на базе фонда до сих пор.

Благотворительность и духовность

Помимо активного оказания содействия в области культуры, Николай Петрович Буханцов также известен как крупный отечественный меценат. Его благотворительная деятельность не ограничивается исключительно поддержкой фонда. Николай Петрович – человек верующий и крайне щепетильно относящийся к российской духовности и Церкви. В настоящий момент он занимает должность заместителя Председателя Попечительского Совета Сергиевой Лавры и Духовной Академии города Москвы. За оказанную поддержку духовным организациям Буханцову были вручены множественные Патриаршие награды. Николай Петрович считает, что православие и Церковь являются культурой русского человека, для него они неразделимы. Поступки подтверждают слова. Так, например, с подачи Буханцова, всей душой болеющего за культуру России, был организован проект "День России в мире – Russian Day".

О проекте

Проект "День России в мире – Russian Day", во время которого прошел концерт в Мюнхене, учрежден фондом "Классика". В рамках проекта, существующего уже два года, на престижнейших сценах различных стран выступают русские коллективы – образцы высокой культуры России. Как правило, это концерты каких-либо национальных коллективов.

В 2017 году в Германии был устроен концерт камерного ансамбля "Солисты Санкт-Петербурга". Организовал выступление впервые привлеченного оркестрового коллектива Николай Петрович Буханцов. Помимо выступления на арене Германии за все время существования проекта Буханцов был отмечен как организатор множества иных концертов в разных частях света. Стоит заметить, что подобным образом День страны отмечается только в России.

О музыкантах

Состав знаменитого камерного ансамбля сформировался еще в далеком 1987 году. Решение об организации ансамбля камерного типа было принято друзьями-музыкантами, игравших на разных инструментах и к тому времени уже имевших некоторый опыт в оркестровых выступлениях.

Ансамбль славится довольно обширным репертуаром исполняемой музыки. Музыканты играют классическую музыку эпохи Ренессанса и барокко, а также произведения "венской школы", музыкально-литературные произведения (Григ, Россини). Музыкальный коллектив широко известен за пределами Российской Федерации. Выступления ансамбля нередко проходили на площадках Соединенных Штатов Америки, Франции, Италии, на Кипре, в Израиле и других стран. Выступление на площадке Мюнхена, устроенное Николаем Петровичем Буханцовым, еще раз продемонстрировало профессионализм коллектива.

О "Дне России в мире – 2017"

Не стоит забывать, что выступление петербургского ансамбля в Германии не было единственным. Помимо Мюнхена в проекте приняли участие Женева и Иерусалим, где выступили Государственный хор им. А.В. Свешникова и Государственный оркестр республики Татарстан. В масштабном концертном мероприятии были задействованы 250 артистов, а количество зрителей в этот год превысило три с половиной тысячи человек.

Председатель Совета фонда "Классика" Николай Петрович Буханцов приложил много усилий в проведение "Дня России в мире" – 2017. Однако это не единичный проект, который функционирует благодаря усилиям мецената. Среди устроенных Буханцовым проектов можно отметить:

·Благотворительный концерт-спектакль "Ленинградцы. 900 дней во имя жизни";

·Благотворительный гало-концерт Русского балета имени А.Я. Вагановой;

·Благотворительный концерт "Герой нашего времени";

О концерте ансамбля в Мюнхене

Мюнхенская часть выступлений прошла на сцене культурного центра "Гаштайг". В программе исполнителей звучали классические произведения композиторов "венской школы", эпохи возрождения и барокко. Публика услышала произведения Георга Генделя, Вольфганга Моцарта, Петра Чайковского и других. Отдельного упоминания достойна исполненная оркестром симфония "Памяти жертв фашизма и войны" Дмитрия Шостаковича.

Перед началом концерта Буханцов сказал, что фонд гордится представившемуся случаю выступить в 2017 году в Мюнхене одному из лучших ансамблей камерного типа России. Он также добавил, что этим выступлением часть русской культуры будет принесена в Германию, что важно для россиян в такой великий праздник.

Подводя итоги, можно сказать, что благодаря благотворительной деятельности Николая Петровича в последние несколько лет, к российской культуре за рубежом стали относиться гораздо лучше.

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