Москвичам сыграют "Музыку страны, которой нет"

"Т Фестиваль" в Новой Третьяковке представит новый концерт

В здании Третьяковской галереи на Крымском Валу проходит международный фестиваль, объединяющий классическую музыку, поэзию и визуальное искусство. Залы с работами Малевича, Кандинского, Шагала и других выдающихся художников прошлого столетия наполняет живая классическая музыка, поэзия и перфоманс. Художественный руководитель фестиваля – композитор и пианист Игорь Райхельсон.

Открытие фестиваля состоялось 15 сентября. Приглашенной звездой стал Кристоф Барати -венгерский скрипач-виртуоз, хорошо знакомый ценителям классического репертуара во всем мире.

Сам прославленный музыкант после концерта признался: "Это всегда замечательно, когда сочетаются разные виды искусства. Для меня это был фантастический опыт – сыграть сольный концерт среди знаковых произведений искусства XX века. Мне понравилось выступать для русской аудитории, тем более что на этом концерте были и мои близкие друзья. Я искренне надеюсь, что это выступление положит начало новому формату музыкальных событий в Москве!".

"Фестиваль музыки ХХ века "Т фестиваль" в Новой Третьяковке объединяет звучание знаменитых и редко исполняемых произведений с искусством этого особого для России столетия – сложного, трагического, но невероятно плодотворного. Уверена, что проведение этого фестиваля расширит границы восприятия эстетических идей, предложенных величайшими художниками и музыкантами ХХ века, и сделает Крымский Вал местом встречи тех, кто любит и понимает музыку и живопись, а также тех, кто только открывает для себя этот удивительный мир", – отметила директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.

В свою очередь, артистический директор "Т Фестиваля" – композитор Игорь Райхельсон – рассказал: "Мы необычайно рады, что фестиваль объединяет разные виды искусств. В окружении великих шедевров живописи звучат столь же великие музыкальные произведения. Это будет атмосферный фестиваль, куда мы привлечем лучших исполнителей и театральных актеров. Концерты будут проходить и в интерьерах музея, и в парке в формате open-air. Фестиваль станет ярким событием культурной жизни Москвы".

Музыкальную программу фестиваля представляют Кристоф Барати, Юрий Башмет и "Солисты Москвы", Квартет Бородина, Борис Березовский, Александр Князев и "Академия Кронберг".

Через неделю, 26 октября, "Т Фестиваль" представит концерт "Музыка страны, которой нет". Тематическим стержнем вечера станет проблема исторической памяти и реконструкция советского музыкального мифа.

На вечере выступят Юрий Башмет и камерный ансамбль "Солисты Москвы", Солистка Всероссийского Юношеского оркестра Снежана Пащенко (скрипка) и Евгений Финкельштейн (гитара).

В программе:

Э. Мирзоян "Камерная симфония для струнных и литавр".

А. Иванов-Крамской "Элегия и Токката для гитары с оркестром

М. Вайнберг "Концертино для скрипки и струнных"

Д. Шостакович "Прелюдия и скерцо соч.11"

А 24 ноября состоится заключительный концерт фестиваля - "Intimate letters". На вечере выступят Алексей Володин (фортепиано) и Государственный квартет имени И. Бородина.

В программе:

Н. Мясковский Квартет № 13 для двух скрипок, альта и виолончели

И. Райхельсон Квартет № 1 для двух скрипок, альта и виолончели

Д. Шостакович Квинтет для фортепиано, двух скрипок, альта и виолончели

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