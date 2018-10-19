Estet Fashion Week: осень-2018

В Ювелирном доме "Эстет" состоится XVI сезон Международной ювелирной недели моды

Мероприятие пройдет с 12 по 18 ноября в Москве на ул. Веткина, 4. Гостей ждут показы дизайнерских коллекций одежды, ювелирных украшений и аксессуаров, концертная программа с участием звезд.

Заявлены Юлия Началова, Азиза, Никита Джигурда, Клара Новикова, Владимир Лёвкин, Антон Зацепин и другие известные артисты. Закроет концертную программу знаменитый джазовый певец, композитор, обладатель престижной премии Dove Awards Ли Мейс (США). Ожидаются также и другие звездные сюрпризы.

Кроме того, в концертной программе примут участие Юлия Альбах, Евгения Рассказова, Анна Малиновская, детская студия "Непоседы", Samuel, Таша Турова, Наталья Глушкова, Ирина Шок, Роман Королев, Даяна Брют, Юлия Алексанова, Виалика, Игорь Прэйс, Марина Ковальская (Русская Монро), танцевальный коллектив PROVOGUERS, Александр Блинов, Марина Корвин, Анна Карлова, София Фёдорова, Лилия Саберова, Ева Миллер и другие.

Модники и модницы могут посетить не только показы Estet Fashion Week, но и расположенные на первом этаже здания шоу-румы с дизайнерской одеждой и аксессуарами и совершить удачные покупки. Только в дни проведения ювелирной недели моды будут действовать специальные цены на украшения Ювелирного дома "Эстет".

Свои коллекции на неделе моды представят следующие бренды:

Stilnyashka, Asya Akinshina, Vira Lilium, Fleurs Monmartre, Hayari Couture Paris, Jolie kids, Jolie Young, Vicontessa, Вера Родионова, Rivalli (Татьяна Дмитриченко), Vesna (Татьяна Доронина), Mirinda, Amapola, Choupette, Anna Ramakaeva, Art Fashion Style, Russian Barbie Tatyana Tuzova, Asya Akinshina, Гала-показ Queen city, Donna Luna Venezia, Ирина Кривко, Art Fashion "Kanounov", Кристина Кибовская, Miss Alice, Ассоциация модельеров России (Валентина Мельникова, Любовь Краснюк, Светлана Диво, Дмитрий Нелюбин, Фируза Якубова, Марина Андреева), Fashion book by Alena Stepina, Milenа Gentle, Hansel & Gretel, Kristina Joanna, Fashion Style, CHOUPETTE, ART FASHION STYLE, Ирина Шарлау и другие.

Ювелирную и часовую продукцию на Estet Fashion Week представят: Ювелирный дом "Эстет", Gevorkyan, НИКА, Philippe de Cheron, Gohfeld Jewellery, Trofimova Jewellery, SoulMate Store.

Всех желающих приглашают на удивительный праздник красоты, роскоши, светского общения, новых знакомств и восхитительной fashion-атмосферы.

Почетный председатель жюри Estet Fashion Week, народный художник РФ, великий русский модельер Вячеслав Зайцев в этом сезоне представит специальную выставку своих работ, отражающую великолепие, национальный колорит и неподражаемый почерк Мастера, чье имя известно сегодня по всему миру.

В работе жюри, которое будет оценивать представленные работы в различных номинациях – "Лучшую коллекцию одежды", "Лучшую детскую коллекцию", "Лучшую ювелирную коллекцию", "Лучшую модель сезона", "Лучшее концертное выступление", – приглашены участвовать также следующие деятели моды и шоу-бизнеса: Наталья Палинова, генеральный директор телеканала Russian Music Box; Ирина Свистушкина, fashion-директор журнала ОК!; Павел Глоба, астролог, телеведущий; Владимир Лёвкин, певец, композитор, золотой голос группы "На-на"; Ирина Дмитракова, топ-модель, телеведущая; Александр Кушнир, музыкальный продюсер, генеральный директор агентства "Кушнир Продакшн"; Сергей Соседов, музыкальный критик, журналист; Евгений Сафронов, главный редактор ИА Intermedia; Александр Белов, эксперт по стилю; Валентина Кузнецова, главный редактор РИА "Мода"; Галина Ананьина, общественный деятель, искусствовед; Ирина Величка, президент Независимого конкурса оперного искусства; Сергей Князев – эксперт event -индустрии, генпродюсер event-холдинга "КнязевЪ"; журналист, автор и ведущий программы "МузЛитература" на Радиостанции "Говорит Москва" Вадим Саралидзе.