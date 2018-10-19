Александр Филиппенко покажет "Смех отцов"

Известный артист встретится со зрителями

Творческий вечер знаменитости пройдет 28 октября.

Если у великолепного актера Александра Филиппенко и есть какая-то миссия на этой земле, то, наверное, это возможность доказать всему человечеству, что эстрада – это не пошлые хохмы и песни под фанеру, а это высокая театральная трибуна для общения с умным и внимательным зрителем. Филиппенко выступает, как продолжатель великих традиций Грибова, Яншина, Ильинского.

Он возвращает нам то время, когда на эстраде выступали действительно великие актеры, а не те, кому не нашлось места в театре. Его голос звучит только как отзвук прекрасных мыслей наших современных писателей и поэтов: Аксенова, Жванецкого, Высоцкого, Окуджавы, Левитанского, Зощенко, Платонова, Довлатова.

Посетить представление стоит не только потому, что он хорош своей пронзительной неповторимостью, а с целью отрезвления сознания, которое сейчас засорено и находится в плену постоянного информационного искажения. Недаром сам Филиппенко называет себя "переводчиком с авторского на зрительский".

В спектакле много музыки и много смеха, но это "умный" смех. Это демарш против пошлости и глупости, против фарисейства и вранья. Это своеобразная история российского государства с ироническо – исторической точки зрения.

Артист выйдет на сцену Конгресс-центра им. Г.В. Плеханова. Это новейший зрительный зал на 1100 мест, предназначенный для театральных представлений и развлекательных мероприятий. По аналогу с лучшими мировыми площадками он оснащен профессиональным концертным светозвуковым и кино– оборудованием, а также удобными анатомическими креслами.

Зал, построенный в форме современного амфитеатра, отличается великолепной акустикой и ступенеобразно возвышающимися рядами сидений, что наилучшим образом сказывается на восприятии сценического действия зрителем.

Конгресс-центр расположен в пяти минутах ходьбы от станции метро "Серпуховская".

Начало творческого вечера Александра Филиппенко "Смех отцов" в 19:00.

