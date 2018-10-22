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Музыканты из Австрии порадуют москвичей

В ММДМ выступит Венский филармонический Штраус оркестр

Концерт пройдет в Светлановском зале 26 октября. Дирижер – Андраш Дэак

Венский филармонический Штраус оркестр – жемчужина венского музыкального мира и вечный хранитель венской музыкальной традиции. В основном репертуаре оркестра произведения Гайдна, Брамса, Моцарта и обоих Штраусов – отца и сына.

В состав оркестра входят не только австрийские музыканты, но и лучшие мастера исполнительского искусства из других стран. Коллектив успешно гастролирует по Европе и миру, а также постоянно участвует в культурных проектах в разных странах.

Его деятельность направлена на сохранение и развитие музыкальной культуры Вены и ее продвижение на европейском и международном уровне. Коллектив активно сотрудничает с зарубежными музыкантами – как в Австрии, так и за ее пределами. 

Начало концерта Венского филармонического Штраус оркестра в Московском Международном доме музыки в 19:00.

Дирижер Андраш Дэак родился в Будапеште, где учился игре на фортепиано и композиторскому искусству в профессиональной музыкальной средней школе. Потом окончил Академию музыки имени Ф. Листа в Будапеште у известных венгерских и зарубежных профессоров, включая Эрвина Лукаса, Франко Феррара и Петера Этвеша.

С 1985-го по 1991 г. Андраш Дэак возглавлял Шальготарьянский симфонический оркестр (Венгрия), а с 1991 г. был главным дирижером Дунайского симфонического оркестра.

В 1995 г.  на Международном дирижерском конкурсе его назвали одним из лучших дирижеров Венгрии. На протяжении многих лет маэстро выступал во многих крупных городах и престижных концертных залах с ведущими оркестрами.

В 2006 г. маэстро Андраш Дэак был приглашен в знаменитый Мьюзикферейн (Вена) в качестве дирижера Венского Моцарт оркестра и с тех пор стал постоянным приглашенным дирижером этого знаменитого оркестра.

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