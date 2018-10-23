Форум стратегов набрал обороты

В первый день важного события прошло больше 20 мероприятий

Среди них были диалог Алексея Кудрина и Максима Орешкина, рейтинг конкурентоспособности регионов, экологические награды и выбор лучше стратегии.

"Хотел бы напомнить, что 17 лет тому назад, в 2002 году, впервые в этом городе собрался форум под патронатом Алексея Леонидовича Кудрина, который тогда вложил очень много энергии совместно с Леонтьевским центром. В Санкт-Петербурге впервые была принята стратегия развития в России, и она была реализована. Очень приятно, что этот форум впервые проводится после выступления президента, майского указа 2018 года, и стратегических задач, которые были обозначены президентом в послании Федеральному Собранию", – сказал в своем приветствии участникам Форума врио губернатора Санкт-Петербурга А.Д. Беглов.

Прологом к Форуму стала актуальная дискуссия о новых вызовах и механизмах стратегического планирования между министром экономического развития России Максимом Орешкиным и председателем Счетной палаты РФ Алексеем Кудриным. Участники обсудили систему реализации нового "майского" указа.

Министр отметил, что национальные проекты – всего лишь инструмент достижения целей. Алексей Кудрин обратил внимание на громоздкость системы управления достижением целей и отсутствие структурных изменений, но отметил и положительный момент – появление личной ответственности за достижение целей.

Работу международного блока Форума стратегов ознаменовало выступление председателя Европейского комитета регионов в рамках круглого стола "Международное сотрудничество для регионального развития" Карл-Хайнц Ламбертца. В своем докладе он описал основные подходы и мероприятия, направленные на выявление препятствий и осуществление приграничного сотрудничества в ЕС, раскрыл роль Европейского комитета регионов в этом вопросе, а также рассказал о законодательных инструментах, которые появляются и развиваются благодаря реализации проектов наподобие Интеррег. По мнению эксперта, регион Балтийского моря может считаться первопроходцем и примером для остальных приграничных регионов.

Ключевым мероприятием дня в региональной повестке стало подведение итогов V Конкурса муниципальных стратегий. После презентаций конкурсантов, экспертное жюри открытым голосованием выбрало победителя. Больше всего баллов набрал городской округ Кинель (Самарская область).

Другим торжественным мероприятием Форума стала церемония награждения международной премией Green Mobility Award "За развитие устойчивых городских транспортных систем". Ее обладателями в 2018 г. стали в номинации "Эксперты года" датский урбанист, глава архитектурного бюро Gehl Architects (Дания) Ян Гейл и главный советник генерального директора по науке ОАО "НИИАТ", председатель Бюро управляющего комитета Общеевропейской Программы ЕЭК ООН – ВОЗ по транспорту, окружающей среде и охране здоровья (ОПТОСОЗ) Вадим Донченко. В номинации "Города для людей ХХI века": Альметьевск, Сколково. В номинации "Инициатива" – Европейская Ассоциация зеленых маршрутов.

В рамках сессии "Лучшие практики стимулирования развития и повышения конкурентоспособности регионов" представили индекс конкурентоспособности регионов AV RCI-2018, разработанный консорциумом Леонтьевский центр – AV Group. Первое место в индексе заняла Москва, на втором месте расположился Санкт-Петербург, далее Московская область, Татарстан, Краснодарский край, Свердловская область и Красноярский край.

Активное участие в работе Форума принял Центр стратегических разработок, став со-организатором брейншторма "Стейкхолдеры города будущего: кто и что будет планировать?" и панельной дискуссии "Сбалансированность, согласованность и целостность. Как добиться всех этих качеств в системе стратегического управления?".

Во время брейншторма эксперты обсудили технологии планирования в городах, конструктор городских стратегий и вопросы, стоящие перед городами в эпоху глобализации. Панельная дискуссия о стратпланировании затронула вопросы разработки единого онтологического стандарта и принципиальной схемы декомпозиции целей, задач и показателей в стратегическом планировании и управлении.



Отметим и серьезную дискуссию о будущем госпрограмм "Государственные программы и национальные проекты: управление по приоритетам", подготовленную Аналитическим центром при правительстве РФ. Тему нацпроектов подхватили и эксперты НИУ ВШЭ в рамках секции "Реализация национального проекта "Образование": региональная перспектива".

Отдельный акцент был сделан на приграничном и региональном сотрудничестве. Так, сессия "Инновационный, доступный и устойчивый регион Балтийского моря: стейкхолдеры макрорегионального сотрудничества Россия – ЕС Сессия" организована Министерством экономического развития Российской Федерации в тесном сотрудничестве с Объединенным секретариатом программы ИНТЕРРЕГ региона Балтийского моря 2014 – 2020 гг. и направлена на обмен опытом между стейкхолдерами – российскими партнерами проектов. При участии Минприроды России была проведена дискуссия "Стейкхолдеры устойчивого будущего: реализация и мониторинг 17 целей Глобальной повестки 2030 в регионе Балтийского моря".

Всего в первый день Форума прошло более 20 мероприятий.

Место проведения Форума: г. Санкт-Петербург, отель "Park Inn by Radisson Прибалтийская", ул. Кораблестроителей, д. 14.

Организаторы Форума: Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации, Министерство экономического развития России, Счетная палата РФ, правительство Санкт-Петербурга, Центр стратегических разработок, МЦСЭИ "Леонтьевский центр"

Генеральный партнер Форума: АО "РНГ"

Партнеры Форума: Комитет гражданских инициатив, Ассоциация специалистов по экономическому развитию территорий.

Генеральные информационные партнеры Форума: ТАСС, РИА "ФедералПресс", News.ru, медиахолдинг "Регионы России", издательский дом "Гудок", портал "Yтро.ру".

Информационные партнеры Форума: Российская газета, журнал "Русский репортер", Парламентская газета, журнал "Бюджет", журнал "Метод", ИА "Невские Новости", журнал "Эко-град", медиа-ресурс "Зеленый город", журнал "Окружающая среда Санкт-Петербурга".

Региональный инфопартнер: газета "Тамбовский курьер".

Сетевой медиапартнер: Вестник Петербурга.

Научные журналы – партнеры Форума: научно-практический журнал "Региональная экономика. Юг России", журнал "Регион: экономика и социология", журнал "Стратегические решения и риск-менеджмент", научно-практический журнал "Местное право".