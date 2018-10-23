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Ирина Дубцова покажет "Лучшее и новое"

Ирина Дубцова
Артистка представит в Москве новую программу

Поэт, композитор и певица выступит в Конгресс-центре имени Г.В. Плеханова 8 ноября.

Ирина Дубцова – одна из самых ярких и интересных исполнительниц на российской эстраде. ее творчество понятно и близко многим людям, живущим в самых разных частях света, что лишний раз подчеркивает всенародную любовь к этой прекрасной, энергичной и бесподобно талантливой девушке.

Ирина – обладатель Премии "МУЗ ТВ", "Золотого граммофона", 15-кратный лауреат премии "Песня года", лауреат премии "Шансон года" за хит "Я тоже его люблю" (в дуэте с Любовью Успенской), победительница проектов Первого канала "Фабрики звезд 4" и шоу перевоплощений "Точь-в-точь".

На премьере новой программы "Лучшее и новое" прозвучат любимые и новые песни. Состоится яркое представление, полное незабываемой энергетики и оставляющее приятные воспоминания. Концерт Ирины Дубцовой – это всегда зрелищное, самобытное, профессиональное шоу с потрясающей энергией и живым звуком.

Зрители смогут услышать полюбившиеся публике известные хиты, такие как "О нем", "Кому? Зачем?", "Москва – Нева", "Люби меня долго", "Люба – Любовь", "Ешь. Молись. Люби", #ДАЙМНЕХОТЯБЫРАЗ, "Свадебная" и, конечно, концерт не обойдется без новых песен.

Обладая высоким исполнительским мастерством, безупречным вкусом и репертуаром, любимым миллионам, Ирина не перестает заряжать своей энергией и удивлять творческими достижениями. Все концерты Дубцовой проходят только с живым звуком, что делает ее еще ближе к поклонникам.

Артистка выступит в новейшемй зрительном зале на 1100 мест, предназначенном для театральных представлений и развлекательных мероприятий. По аналогу с лучшими мировыми площадками он оснащен профессиональным концертным светозвуковым и кинооборудованием, а также удобными анатомическими креслами.

Зал, построенный в форме современного амфитеатра, отличается великолепной акустикой и ступенеобразно возвышающимися рядами сидений, что наилучшим образом сказывается на восприятии сценического действия зрителем.

Конгресс-центр расположен в 5 минутах ходьбы от станции метро "Серпуховская". 

Начало концерта Ирины Дубцовой в 19:30.

 Билеты можно приобрести на сайте Конгресс-центра.

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