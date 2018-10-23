В Москве вспомнят великих романтиков

В Малом зале столичной консерватории пройдет вечер камерной музыки "Hommage à…"

В нем объединились фортепианные ансамбли Роберта Шумана и Сергея Рахманинова, а также современного композитора Игоря Райхельсона, которого справедливо называют одним из ведущих современных композиторов-неоромантиков. На сцену Малого зала Московской консерватории в этот вечер выйдут блестящие солисты: скрипачи Бушков Марк и Екатерина Асташова, альтист Андрей Усов, виолончелист Александр Бузлов, а также выдающийся пианист своего поколения Константин Лифшиц.

Акцент на фортепианных ансамблях не случаен: Шуман и Рахманинов были не только композиторами, но и великими пианистами. Они обогатили фортепианную музыку абсолютно самобытными произведениями, создали узнаваемый авторский стиль, и – каждый по-своему – стали новаторами в области фортепианной техники, звука, фактуры.

Игорь Райхельсон тоже начинал свой путь как пианист и добился в этом качестве признания в сферах академической музыки и джаза. В ряду современных композиторов-пианистов он выделяется своей приверженностью к лучшим академическим традициям и умением сочетать классические формы с современным мироощущением, с пульсом и дыханием нашего времени.

Жанр музыкального приношения, несмотря на неизбежно печальную интонацию утраты, всегда был очень популярен. Среди подобных пьес множество шедевров, вошедших в золотой классический репертуар.

Программу вечера определили два необычных приношения Игоря Райхельсона – они посвящены не просто мастерам прошлого, а их конкретным сочинениям. Его фортепианное трио №1 выступает в диалог с юношеским "Элегическим трио" №1 Рахманинова, а Фортепианный квартет соль-диез минор обращен к аналогичному сочинению Шумана.

Участники концерта – музыканты нового поколения, блестяще зарекомендовавшие себя в камерном формате. Скрипача Марка Бушкова называют "современным и универсальным исполнителем с яркой артистической индивидуальностью", отмечают его "чарующее чувство звука в сочетании с безупречной техникой". Его коллега Екатерина Асташова знакома московской публике выступлением в ярких проектах Игоря Бутмана и Юрия Башмета, она неоднократно участвовала в авторских проектах Игоря Райхельсона.

Альтист Андрей Усов, солист Камерного ансамбля "Солисты Москвы" – участник множества известных фестивалей во всем мире. Он выступал в камерных ансамблях такими музыкантами, как Юрий Башмет, Наталия Гутман, Миша Майский, Юлиан Рахлин и многие другие.

Один из наиболее ярких виолончелистов своего поколения Александр Бузлов – дважды лауреат Международного конкурса имени Чайковского (II и III премии, а также спецприз), востребованный солист и камерный музыкант, выступающий на многих престижных европейских фестивалях. В числе его партнеров по сцене – Марта Аргерих, Леонидас Кавакос, Вадим Репин, Дмитрий Ситковецкий и многие другие.

Пианист Константин Лившиц – выдающийся музыкант, "несомненно, один из самых высокоодаренных и мощных пианистов нового времени". Он многократно удостаивался самых лестных эпитетов со стороны коллег и критиков, его игру называют блестящей, исключительной, экстраординарной, страстной, вдохновенной незабываемой. С сольными программами и в сопровождении оркестра он в лучших залах четырех континентов, сотрудничал со множеством крупнейших оркестров, дирижеров и музыкантов мира. Преподаватель Высшей школы музыки в Люцерне, с 2004 г. он также является Почетным членом Королевской академии музыки в Лондоне.

В программе концерта:

Роберт Шуман (1810-1856). Фортепианный квартет op. 47 ми-бемоль мажор

Игорь Райхельсон (*1961). Фортепианное трио №1 ми мажор. Приношение Трио Рахманинова

Сергей Рахманинов (1873-1943). "Элегическое трио" №1 соль минор



Игорь Райхельсон. Фортепианный квартет соль-диез минор. Приношение Фортепианному квартету Шумана.