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В Москве пройдет редкий концерт

Аида Гарифуллина
Известная певица выступит в Большом зале консерватории

Звезда с мировым именем, заслуженная артистка Татарстана Аида Гарифуллина выйдет на сцену 11 декабря. Она будет петь в сопровождении Государственного симфонического оркестра республики Татарстан под управлением художественного руководителя и главного дирижера,  народного артиста России Александра Сладковского.

Пласидо Доминго назвал Аиду Гарифуллину "одной из самых потрясающих оперных див настоящего и будущего". Его слова подтверждает головокружительная карьера певицы, ставшей после победы на конкурсе Operalia в 2013 г. желанной гостьей на сценах лучших оперных домов и концертных залов мира. В 2017-м она получила за лучший сольный альбом награду ECHO Klassik, которую называют "Оскаром" в классической музыке, а летом этого года выступила на торжественных концертах открытия и закрытия чемпионата мира по футболу.

Cолистка Венской оперы и Мариинского театра, в 2017 г. Аида Гарифуллина триумфально дебютировала в Парижской национальной опере, исполнив титульную партию в "Снегурочке" Римского-Корсакова в постановке Дмитрия Чернякова, а затем Мюзетту в "Богеме" Пуччини. В насыщенном графике певицы выступления в Большом театре Лисеу (Барселона), Театре Елисейских Полей (Париж), Арена ди Верона, Уигмор-Холле (Лондон), Музикферайне (Вена), на Дрезденском  и Венском оперных балах.

Концертный сезон этого лета она завершила в Зальцбурге на одном из европейских фестивалей, где исполнила главную женскую парию в опере Бизе "Искатели жемчуга". Ее партнерами по сцене стали Пласидо Доминго и Хавьер Камарена.

В начале следующего года Аида Гарифуллина впервые выйдет на сцены Метрополитен-оперы ("Дон Жуан" Моцарта) и Берлинской государственной оперы ("Обручение в монастыре" Прокофьева).

Обладательница легкого сопрано и изумительного тембра, Аида Гарифуллина равно хороша как на театральной, так и на концертной сцене. В любой стране публика и критика с восторгом отмечают не только ее талант, блестящее владение голосом и яркий артистический темперамент, но и ослепительную красоту, обаяние и изысканный вкус певицы.

Концерт Аиды Гарифуллиной в Москве – большая редкость. Впервые с сольной программой на столичной сцене она выступила в феврале 2017 года в Большом зале Московской консерватории. Тогда в сопровождении Государственного академического симфонического оркестра России имени Е. Ф. Светланова прозвучали арии и романсы русских и зарубежных композиторов (П. И. Чайковского, Н. А. Римского-Корсакова, Дж. Верди, Дж. Пуччини).

А 11 декабря в 19:00 Аида вновь выйдет на сцену Большого зала, где выступит в сопровождении Государственного симфонического оркестра Республики Татарстан под управлением его художественного руководителя и главного дирижера – народного артиста России Александра Сладковского. С этим оркестром певицу, родившуюся в Казани, связывает давняя творческая дружба: выступление в Москве с прославленным коллективом в рамках программы "Одаренные дети Татарстана" принесло 13-летней Аиде первый крупный успех, за которым последовала стипендия фонда Ф. И. Шаляпина "Лучший голос года".

Сегодня ГСО Республики Татарстан входит в число лучших коллективов России, его концертов публика с нетерпением ждет в Москве, Перми, Оренбурге, Иркутске, Сочи, Тюмени, ни один крупный фестиваль не проходит без его участия. Мощная энергетика и харизма Александра Сладковского вдохнули в оркестр новые силы, успешная реализация амбициозных творческих проектов вывела его на новый уровень мастерства, обеспечив широкое признание коллектива в России и за рубежом. 

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