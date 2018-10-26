Всероссийская Премия и Форум "Woman Who Matters" пройдут во второй раз

В Москве представят лучшие проекты и практики со всей страны, нацеленные на работу с женщинами

В\се запланированные мероприятия пройдут 15 -16 ноября в Доме Союзов.



Успех проекта в прошлом году подтверждает огромный интерес к теме гендерного равенства как в обществе, так и среди ведущих мировых компаний, многие из которых уже являются партнерами Форума: компания Ingrad – генеральный партнер блока "Архитектура и урбанистика"; международная платежная система Mastercard – официальный партнер; компания "ВКонтакте" – официальная социальная сеть проекта; Комитет по развитию женского предпринимательства "Опора России" – стратегический партнер.

Также мероприятие поддерживают такие организации, как: Департамент развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции Минэкономразвития России; Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы, Региональная общественная организация "Международный женский форум".

В рамках Бизнес-форума "Woman Who Matters" состоится работа 14 тематических блоков, охватывающих наиболее важные сферы: семью, карьеру, здоровье, финансы, права женщин, современные технологии и др. Выступления участников мероприятия будут проходить в нестандартных форматах таких, как бизнес-баня, деловая игра, мастер-класс.

Важно отметить, что в этом году к проекту в качестве попечителей и экспертов присоединились международные организации из Америки и Европы. Кроме того, одна из секций Форума будет посвящена выступлениям CEO крупнейших российский и зарубежных компаний-участников, которые поделятся своим положительным опытом внедрения политики равноправия полов и реализации других инициатив, направленных на решение женского вопроса.

Стоит отметить, что блок "Образование" пройдет при поддержке Mastercard, а блок "Женщина-предприниматель" поддержит аудиторско-консалтинговая компания EY, одна из крупнейших в мире.

Завершит двухдневный Форум долгожданная церемония награждения лауреатов Премии на исторической сцене Дома Союзов. Свои заслуженные награды получат компании, внесшие значительный вклад в устранение стереотипов по отношению к женской карьере, занимающиеся популяризацией идей гендерного разнообразия и привлечением внимания к вкладу женщин в различные сферы деятельности.

Среди проектов, направленных на развитие потенциала прекрасной половины человечества, "Woman Who Matters" занимает особое место. Основатель и генеральный директор Форума и Премии Анна Рудакова поделилась мнением: "Мы хотим выделить и поощрить компании, в которых вклад женщин – значительная доля успеха всего бизнеса. Премия и Форум не просто демонстрация красивых историй, это популяризация проектов, которые помогают женщинам реализовать свой потенциал".



В этом году свое участие в мероприятии уже подтвердили следующие компании: Nike, Cartier, Hays, Gedeon Richter, IBM, Schneider Electric, Novartis, The Boston Consulting Group, ВТБ Капитал, Ренессанс Жизнь.