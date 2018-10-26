Онлайн-репетитор: комфортная альтернатива занятиям в чужом доме

Помощь репетитора может потребоваться в разных ситуациях

Например, во время подготовки дошкольника к первому году занятий в классе. Или для того, чтобы наверстать пропущенный по болезни материал, подтянуть знания по сложной и непонятной теме в старших классах, повысить не только эрудицию, но и уверенность у школьника. Или чтобы помочь к подготовке к выпускным и вступительным экзаменам.

Нередко к репетиторам обращаются для работы с будущими абитуриентами, если уже определен факультет и сфера профессиональной деятельности – тогда занятия ведутся по профильным предметам. Например, репетитор по химии может помочь будущему фармацевту, по биологии – будущему врачу, а по праву – будущему юристу. И эти занятия, даже в последний год школы, могут сыграть решающую роль и при сдаче ЕГЭ, и при поступлении в вуз.

Кто такой онлайн-репетитор?

Сетевые технологии не стоят на месте, и большинство пользователей сегодня могут общаться друг с другом посредством не только текстовых сообщений и мессенджеров, но и в формате видео.

Аналогичные технологии используются и для того, чтобы проводить занятия с преподавателями – как групповые, так и личные. Другими словами, вы можете заниматься с репетитором удаленно, а во всем остальном занятия будут такими же, как и традиционные личные уроки лицом к лицу.

Преимущества онлайн-уроков

Первое и главное – не надо никуда ехать, не надо никого принимать у себя дома. Это благотворно сказывается на психологическом настрое, да и время экономит существенно. Только представьте, что либо вам, либо репетитору, кроме самого занятия, нужно было бы тратить еще 1-2 часа, чтобы доехать до указанного места.

Второй плюс – это возможность заниматься с широкой аудиторией преподавателей. Нет никаких географических и временных ограничений, вы можете выбирать того учителя, который подойдет вам или вашим детям с учетом объективных и субъективных факторов. Еще это важно для жителей небольших городов, где репетиторов либо нет, либо их очень немного – для них онлайн-репетитор становится едва ли не единственным доступным решением.

Третий плюс – возможность пользоваться рейтинговыми системами оценки, отзывами и даже пробными занятиями для определения "идеального" репетитора, который подойдет именно вам, вашему складу ума, поставленным вами задачам и поможет справиться с подготовкой "на отлично".