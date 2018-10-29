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Онлайн-курсы: от повышения квалификации до высшего образования

Самые разные навыки – от рисования до программирования - можно получить в Сети

По итогам прошлого года число пользователей онлайн-курсов во всем мире практически приблизилось к отметке в 80 миллионов человек, а количество обучающих программ составило около 10 тысяч. 

Пользователям практически всех возрастов доступны как бесплатные, так и платные образовательные программы. Чаще всего форма обучения предполагает курс лекций и практических занятий.

Самый качественный контент формируют университеты и крупные компании, стремящиеся монетизировать имеющиеся знания. Так дистанционные курсы программирования есть у компании "ПРОСОФТ".

Курсы, обучающие верхнему и нижнему уровню АСУ ТП, рассчитаны на продвинутых пользователей ПК, имеющих общие представления о базах данных. Но на различных образовательных ресурсах можно поискать и курсы по программированию для новичков и даже занятия для детей.

Доступность онлайн-знаний целиком и полностью отвечает принципам непрерывного образования. Дистанционные курсы позволяют получать необходимые знания, сохраняя привычный образ жизни. Широта и разнообразие образовательных программ обуславливает свободу карьерного выбора.

Именно онлайн-технологии позволяют ответить на вызов времени и вести подготовку студентов в условиях острой нехватки компетентных преподавателей, а также повысить качество школьного образования.

В 2016 г. мировой рынок онлайн-образования оценивался в $165 миллиардов. До 2020 г. e-learning может вырасти до $252 миллиардов. Доля России в мировом сегменте EdTech составляет всего 2%.

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