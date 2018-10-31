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В Москве откроют мемуары Дон Жуана

Симфонический оркестр Москвы "Русская филармония"
Столичная публика сможет насладиться сладостной энергетикой любви

В Большом зале Московской консерватории 4 ноября состоится необычный концерт. Там прозвучат музыкальная поэма "Дон Жуан" Р. Штрауса, фрагменты из опер В.А. Моцарта, Дж. Верди, П. Чайковского, Ж. Бизе, а также  сочинения Х. Родриго, М. де Фалья и Х. Хименеса.

Солистами выступят Владимир Скворцов, Сергей Писарев, тенор; Андрей Батуркин, баритон; Дмитрий Илларионов, гитара. Симфоническим оркестром Москвы "Русская филармония" будет управлять дирижер – Сергей Тарарин.

Дон Жуан прославился такими многочисленными любовными похождениями, что само имя его стало нарицательным и используется теперь в значении "великий обольститель". Он дерзкий и нежный, искусный и галантный, коварный и хладнокровный. История знает и других великих "дамских искусителей", но не может объяснить загадку их многочисленных любовных побед.

Эти яркие личности на протяжении нескольких веков будоражили умы и чувства миллионов, а их образы были настолько привлекательны, что представители разных искусств посвящали им свои сочинения. Впервые неотразимо обаятельный герой появился в пьесе испанского драматурга первой половины XVII века Тирсо де Молины.

С тех пор Дон Жуан обошел весь мир: в Италии он стал героем Гольдони, во Франции – Мольера, Корнеля, Мериме и Дюма, в Англии – Байрона, в России – А.С. Пушкина и А.К. Толстого. В 1713 г. в Париже была поставлена первая опера о Дон Жуане, в 1761 г. в Вене – балет Глюка, в 1787 г. в Праге – опера В.А. Моцарта, а почти 100 лет спустя в Петербурге – опера А.С. Даргомыжского. В конце XIX в. музыкальная поэма "Дон Жуан" стала первым сочинением, которым 25-летний Рихард Штраус завоевал музыкальный мир.

Магия любви, таинство зарождения этого прекрасного чувства до сих пор не разгадано, тем привлекательнее все, что с ним  связано, и меломаны смогут получить истинное удовольствие от сладостной энергетикой любви, которой наполнены мировые шедевры.

Начало концерта в 19:00.

Большой зал Консерватории находится по адресу: ул. Большая Никитская, 3/6 (ст. м. "Библиотека имени Ленина").

Отдел информации
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