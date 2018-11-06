В Москве прочтут "Моменты моря. Восемь мачт"

Жителям и гостям столицы представят проект Клуба путешествий Михаила Кожухова

В Большом звездном зале Московского планетария 23 и 24 ноября пройдет документальный спектакль. Чтецами выступят Вера Полозкова, Евгений Федоров, Олег Нестеров, Даниэлла Окуджава. Прозвучат исповеди моряков – членов экипажей легендарных парусников “Крузенштерн” и “Седов”.

Таких судов в мире больше нет. Это чудо, что они почти 100 лет ходят по морям, распуская тысячи квадратных метров парусов. Секрет бессмертия прост – люди. Экипаж, который уводил барки из заминированных вод во Вторую мировую, капитаны, спасавшие их от участи плавучих гостиниц, кинематографисты, не позволившие сделать из "Седова" кабак. Те, кто сегодня по девять месяцев в году укрощают ветер и влюбляют в море тысячи курсантов.

Об этих героях – документальный спектакль “Моменты моря. Восемь мачт”. Четыре чтеца, камерный оркестр, проекция на подкупольное пространство и полтора часа полного погружения в жизнь обитателей другого мира. Того мира, где доблесть, честь, любовь – не книжные архаизмы.

Чем становится свобода, для тех, кто провел большую часть жизни на корабле в открытом море. Чего боится тот, у кого за плечами пожар в океане, 12-балльные штормы и крен в 45 градусов. Что есть любовь, когда звонишь жене спросить, какие распустились цветы в саду, пропуская каждое лето вот уже 20 лет.

Автор идеи и пьесы – Даниэлла Окуджава. Композиторы: Никита Резник, Константин Чалых, Павел Куприянов. Режиссура видеопроекции – Александр Доринов, Никита Резник, Илья Андрашников. Видеоконтент: Александр Доринов, Кирилл Умрихин, Андрей Худяков, Егор Мясников, Дмитрий Мишин.

Начало постановки в 21:00.

Билеты на 23 ноября можно приобрести на сайте https://mktravelclub.timepad.ru/event/830957/, а на 24 ноября тут https://mktravelclub.timepad.ru/event/831007/.