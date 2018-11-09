CONCORD ORCHESTRA представит новое шоу

Первый в мире танцующий Симфонический оркестр покажет в Москве новую программу "Крылья грифона"

На сцене Крокус Сити Холла 5 декабря прозвучат "Симфонические РОК-ХИТЫ". Их исполнми CONCORD ORCHESTRA. Художественный руководитель и главный дирижер Fabio PIROLA (Италия).

Почему именно "Крылья грифона"? Грифон – мифическое существо с крыльями орла и телом льва. В новом шоу музыканты "CONCORD ORCHESTRA" в костюмах грифонов символизируют власть над небом и землей. Обладая быстротой и силой, они перемещаются по сцене. Сочетание двух главнейших стихий создает на сцене потрясающие эмоции.

Чтобы осуществить весь замысел, симфонический оркестр исполняет все композиции на память и без пюпитров на сцене. Уникальные видеоинсталляции и световые эффекты создают атмосферу и делают шоу фееричным. Костюмы для участников шоу - созданы группой дизайнеров из Санкт-Петербурга и являются частью бренда CONCORD ORCHESTRA.

Какие рок-хиты прозвучат в новом шоу?

В этот день зрителей ждут легендарные композиции Linkin Park, Queen, Scorpions, Metallica, System of a down, Evanescence, Dire Straits, Depeche Mode, Deep Purple, Guns N' Roses, Nirvana, Roxette, Alphaville, Aerosmith, Nightwish, Muse, Rammstein. Музыканты Симфонического оркестра "CONCORD ORCHESTRA" исполнят аранжировки произведений известных рок-групп так, чтобы поражать вас снова и снова безумным звучанием рок-хитов!

Остальные элементы шоу и перфоманса держатся в строжайшем секрете.