Жители и гости столицы смогут стать гостями на запоминающихся праздничных мероприятиях

Новый год к нам мчится. А значит, пора выбирать новогоднюю елку для своего чада. Мы собрали подборку из десяти самых необычных новогодних представлений в Москве.

1. "Три Богатыря и сказочное Новогодье"

В Олимпийском состоится самое большое мультимедийное трехмерное новогоднее шоу по мотивам сказок о русских богатырях и веселом коне Юлии. Впервые любимые герои оживут на сцене, чтобы встретить зрителей в сказочном Новогодье.

Зрители – и дети, и родители (ведь юмор богатырей любят все!) – отправятся навстречу приключениям в загадочную Азию, побывают в Египте и даже погрузятся в подводное царство. По словам организаторов, шоу будет интерактивным, и дети смогут помочь героям разгадать магические тайны, победить зло и весело встретить Новый год.

Публику ждут зрелищные сцены – в самом масштабном трехмерном шоу задействованы необычные динамические декорации, световые проекции и даже телепортация!

Представление будет проходить с 27 по 30 декабря в СК "Олимпийский"

Цена билета – от 650 до 3800 рублей

Возрастное ограничение: 0+

Сайт: https://3bogatirya.show

2. Ледовое шоу Ильи Авербуха и Татьяны Тарасовой "Щелкунчик"

Разве можно представить себе новогодние дни без сказочной истории о Щелкунчике? Чтобы вновь окунуться в эту атмосферу новогоднего чуда, нужно пойти на ледовое шоу "Щелкунчик" по сказке Гофмана.

Главные роли в спектакле исполнят Татьяна Тотьмянина (девочка Маша) и Максим Маринин (Щелкунчик). А отрицательного персонажа – Мышиного короля – сыграет олимпийский чемпион Алексей Ягудин.

Также в спектакле примут участие фигуристы Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас. Над спектаклем в этом году трудилась легендарная Татьяна Тарасова. Она дополнила шоу динамичными массовыми номерами, которые сделали спектакль еще масштабнее.

В шоу продумана каждая мелочь: яркие костюмы, которые специально для "Щелкунчика" были созданы во Франции, внушительные декорации, многоуровневая сценография и, конечно, хореография и игра фигуристов. Отдельное внимание в шоу уделяется спецэффектам: на ледовом поле пылают языки настоящего пламени, в котором погибает злодей – Мышиный король. Кроме того, каждый гость до 12 лет получит сладкий подарок от организаторов шоу и их партнеров.

Шоу состоится с 27 декабря по 7 января в Ледовом дворце ЦСКА "Арена"

Цена билета – от 1 до 4 тыс. рублей

Возрастное ограничение: 0+

Сайт: https://www.icetickets.ru/

3. Новогодний цикл спектаклей Малого театра



В Малом театре во время зимних школьных каникул стартует цикл новогодних спектаклей "Путешествие в мир театрального волшебства". Маленькие зрители и их родители смогут посмотреть такие постановки, как "Золушка" и "Снежная королева".

Кроме того, организаторы подготовили сюрприз – премьеру обновленной версии спектакля "Сказка о царе Салтане". Классический текст сказки А.С. Пушкина в неизмененном виде, любимые герои, красочные декорации, невероятные костюмы и прекрасные артисты, а также много музыки – вот составляющие успеха этой долговечной постановки.

Гостям, даже самым маленьким, не будет скучно в Малом театре и до начала спектакля. Ведь в фойе их ждут разные веселые развлечения и подарки, стоимость которых включена в цену билета.

Представление пройдет с 28 декабря по 8 января в Малом театре

Цена билета – от 100 до 3,5 тыс. рублей.

Возрастное ограничение: 6+

Сайт: https://www.maly.ru

4. Мюзикл "Чудеса и куролесы"

В спектакле Московского театра мюзикла "Чудеса и куралесы" встретились герои сразу двух книг Льюиса Кэрролла о приключениях Алисы – из Страны чудес и Зазеркалья. И без того удивительные сны главной героини сплелись в одно фантастическое действо, где Красная и Белая королевы являются сестрами и идут войной друг на друга, а Алисе предстоит не только спасти от казни Шляпника, но и остановить кровопролитие, грозящее всей Стране чудес.

По ходу действия она познакомится с Чеширским котом и Мартовским зайцем, Голубой гусеницей и Белым кроликом, Труляля и Траляля, а также разоблачит коварство нового героя по имени... Помимо лихо закрученной интриги, вас ждет прекрасная музыка Владимира Баскина в исполнении большого оркестра театра и лучшие голоса российских артистов мюзиклов, фантастические костюмы Виктории Севрюковой и удивительная игра света Ивана Виноградова.

Театральный художник с мировым именем Оливье Ландревиль (Канада) создал для спектакля зрелищную сценографию, а режиссер-постановщик Марина Швыдкая рассказала историю о том, что чудо всегда рядом – надо лишь протянуть к нему руку. Особенно это актуально под Новый год!

Постановку будут показывать 25 ноября, 23, 29, 30 и 31 декабря, а также с 3 по 8 января в Московском театре мюзикла

Цена билета – от 500 до 4,5 тыс. рублей

Сайт: https://teamuz.ru/chudesa-i-kuralesy/

5. Научная елка "WOW!HOW?"

Отправиться в Космос вместе с Дедом Морозом предлагают в Большом зале Российской академии наук. В этом году организаторы главной научной елки страны "WOW! HOW?" выбрали любимую детьми манящую тему – "Космос".

Представление состоит из множества занимательных этапов: интерактивные зоны и мастер-классы в фойе, а также театрализованное научное новогоднее шоу с Дедом Морозом, Снегурочкой, искусственным интеллектом Снего-WIKI, роботом-ученым Вольтом и другими героями. Эти персонажи отправятся в космос и вместе со зрителями посетят как планеты нашей Солнечной системы, так и таинственную планету Деда Мороза.

Дети станут полноценными участниками происходящего на сцене действия, погрузятся в космическое пространство благодаря завораживающим спецэффектам, видеопроекциям, современной сценографии и, разумеется, науке. Опыты собственного производства будут показывать на сцене каждые три минуты.

А до начала театрализованного представления на трех этажах Большого зала РАН всех гостей ждут более десять интерактивных зон с мастер-классами, в которых можно и нужно принимать активное участие. Для каждого ребенка организаторы подготовили особенные вкусные и научные подарки.

Шоу пройдет с 22 декабря по 4 января в Большом зале Российской академии наук

Цена билета – от 650 до 4990 рублей

Возрастное ограничение: 6+

Сайт: https://elkawowhow.ru/

6. Китайское балетно-акробатическое шоу "Щелкунчик"

Это новогоднее представление не похоже ни на что из того, что вы видели раньше. В нем гармонично соединены цирковые номера, хрупкая балетная хореография, акробатические трюки и сцены с приемами кунг-фу.

Свое мастерство китайские артисты демонстрируют на фоне уникальных декораций, общий вес которых составляет 10 тонн. Шоу делают зрелищным световые и аудиоэффекты, а также огромный светодиодный экран.

Всего в представлении задействованы 45 акробатов, которые заставят поверить в отсутствие законов гравитации. В шоу также примет участие китайский иллюзионист, способный даже закоренелых скептиков убедить в существовании чудес.

Представление станут показывать с 21 декабря по 7 января в Конгресс-центре РЭУ имени Плеханова

Цена билета – от 800 до 5300 рублей

Возрастное ограничение: 6+

Сайт: http://china-show.ru/

7. "Киноелка на Мосфильме"



В преддверии своего 95-летнего юбилея главная киностудия страны приглашает на новогоднее представление для всей семьи. Самый большой кинопавильон Европы превратится в настоящую территорию сказки – "ЧудесаЙкинО!".

В этом году героями представления станут волшебные елочные игрушки, живущие на новогодней мосфильмовской елке. Перед началом каждого шоу зрители увидят настоящие кинопавильоны, выставку раритетных кинокамер, оригиналы костюмов гайдаевской троицы, фотоэкспозицию со съемочных площадок мосфильмовских кинокартин и волшебную "Рождественскую деревню" – сказочное арт-пространство с инсталляциями для фотографирования, почтой Деда Мороза, кинобуфетом, аквагримом, аниматорами, интерактивной выставкой от музея занимательных наук и выставкой волшебного реквизита.

Праздник ждет гостей с 21 декабря по 7 января в павильоне №1 киностудии "Мосфильм"

Цена билета – от 1 до 5 тыс. рублей

Возрастное ограничение: 0+

Сайт: http://www.kinoelka.ru

8. Новогодний фестиваль "Дом вверх дном"



Институт русского реалистического искусства приглашает юных гостей и их родителей посетить новогодний фестиваль, который в этом году пройдет под девизом "Дом вверх дном". Музей откроет двери специально для посетителей фестиваля в свой выходной – 24 декабря, с 16:00 и до позднего вечера.

Гостей ждут экскурсии для детей и взрослых, мастер-классы, встречи с художниками и архитекторами, а также арт-елка, подарки, новогоднее угощение, любимые мультики и море ярких и незабываемых впечатлений.

Ребят от 4 до 8 лет приглашают принять участие в грандиозном и особенном событии – бале архитекторов! Первый такой бал состоялся в 1931 г. в Нью-Йорке. Он запомнился необычными костюмами участников, которые в качестве нарядов выбрали собственные произведения.

Юные гости, как и архитекторы в 1931 г., смогут создать себе костюмы в форме шедевров мировой архитектуры и продемонстрировать их на балу. Детей от 7 до 10 лет ждет познавательный мастер-класс "В мастерской художника".

Один из залов музея превратится в настоящую студию – с палитрами, кистями, холстами и разными секретными ингредиентами, на основе которых делают краски. Каждый участник сможет попробовать растирать природные материалы, смешивать красочные пигменты и тонировать холст.

Во время мастер-классов родители смогут посетить экскурсию по новой выставке "Нисский. Горизонт" и окунуться в мир творчества Георгия Нисского. Желающихувидет все это приглашают в Институт русского реалистического искусства всей семьей 24 декабря

Цена билета для ребенка и двух сопровождающих (с подарком и экскурсией для родителей) – 1800 рублей.

Для участия необходимо предварительно зарегистрироваться по телефону +7 (495) 276-12-12 или по почте info@rusrealart.ru. Количество мест ограничено.



Возрастное ограничение: 4+

Сайт: rusrealart.ru

9. Цирковое водное шоу "Пираты и корабль-призрак"

Это представление, в котором на одной "сцене" можно увидеть трюки гимнастов, выступления синхронисток в воде, флайбордистов, парящих над водой, извержение вулкана, огненные пещеры, фонтанирующий корабль и многое другое. Тайной шоу остается вопрос: как же главные герои новогодней истории – Дед Мороз и Снегурочка – помогут отыскать корабль-призрак?

Ответ на него дети найдут вместе с остальными действующими лицами представления. Но для этого каждому юному зрителю нужно будет окунуться в сказочную атмосферу шоу, созданную не только с помощью масштабных декораций, световых проекций, ярких костюмов, но и благодаря захватывающим номерам жонглеров, акробатов, экстремальным трюкам каскадеров и выступлениям спортсменов на воде и в воздухе.

Представление будет проходить с 21 декабря по 13 января в СК "Олимпийский"

Цена билета – от 480 до 12 тыс. рублей

Возрастное ограничение: 0+

10. Рождественская сказка "Хозяин зимнего леса"



В Зале церковных соборов храма Христа Спасителя состоится рождественское представление, в котором юным зрителям расскажут о чуде Рождества Христова, основах жизни христианина и его ценностях. Спектакль – это сплетение сюжетов любимых русских сказок, действия которых происходят в фантастическом зимнем лесу.

Оживающие на глазах декорации, новейшие спецэффекты, 3D-экраны, добрые мелодичные песни – все это увлечет каждого маленького гостя. В представлении смогут принять участие сами юные зрители, которые помогут артистам пройти через все испытания и убедиться в том, что добро и любовь всегда побеждают зло.

Волшебство начинается у входа в зал – прямо на улице гостей встречают ростовые куклы Боярыни и скоморошьи игры. Сладкий подарок для детей продается отдельно.

Спектакль состоится с 23 декабря по 8 январяв Зале церковных соборов храма Христа Спасителя

Цена билета – от 500 до 5 тыс. рублей

Возрастное ограничение: 6+