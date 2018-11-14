Звезды Петербургского балета дадут гала-концерт

Выступление знаменитых артистов в Москве приурочено к 200-летию великого хореографа Мариуса Петипы

На следующей неделе, 23 ноября, в Конгресс-центре имени Г.В. Плеханова выступят солисты Государственных академических Мариинского и Михайловского театров оперы и балета Ирина Перрен, Марат Шемиунов, Маргарита Рудина и Алексей Насадович, Влад Шумаков, Оксана Бондарева, Эрнест Латыпов, Екатерина Борченко и Пётр Борченко, Олеся Гапиенко. Они покажут программу "С любовью к петипе", в которую вошли сцены из балетов "Баядерка", "Лебединое Озеро", "Дон Кихот", "Корсар", "Раймонда".

Танец, будь то "классика или современность" – одно из самых эмоциональных и прекрасных выражений духовного мира человека. Именно этим качеством прославился на весь мир русский балет, ставший эталоном для мирового балетного искусства.

"Балет – серьезное искусство, в котором должны главенствовать пластика и красота..." – говорил когда-то Мариус Петипа.

Сам он – это целая эпоха русского балета. Перечень балетов, поставленных Мариусом Петипой на русской сцене, очень велик, их более 70, а оригинальных постановок – 46, не считая танцев для опер и дивертисментов. Каждое творение Петипа наполнено глубоким смыслом.

Гала-концерт "С любовью к Петипе" представляет собой уникальную возможность ознакомиться с хореографией выдающегося мастера в прекрасном исполнении солистов и артистов балета, получивших мировую известность. Представленная программа покажет особое положение Российского и русского балета с классической хореографической школой, повлиявшего на мировое искусство и до сих пор утверждающего самые высокие культурные и гуманитарные ценности.

В программе гала-концерта сцены из балетов "Баядерка", "Лебединое Озеро", "Дон Кихот", "Корсар", "Раймонда" исполнят: заслуженная артистка России Ирина Перрен, дипломант международного конкурса Марат Шемиунов, заслуженные артисты России Маргарита Рудина и Алексей Насадович, лауреат международного конкурса Влад Шумаков, лауреат международных конкурсов Оксана Бондарева, лауреат международного конкурса Эрнест Латыпов, заслуженная артистка России Екатерина Борченко и лауреат международного конкурса Пётр Борченко, Олеся Гапиенко.

Режиссер-постановщик – заслуженный артист России, Андрей Яковлев

Концерт пройдет на сцене Конгресс-центра имени Г.В. Плеханова – это новейший зрительный зал на 1100 мест, предназначенный для театральных представлений и развлекательных мероприятий. По аналогу с лучшими мировыми площадками он оборудован, профессиональным концертным светозвуковым и кино– оборудованием, а также удобными анатомическими креслами. Зал, построенный в форме современного амфитеатра, отличается великолепной акустикой и ступенеобразно возвышающимися рядами сидений, что наилучшим образом сказывается на восприятии сценического действия зрителем.

Конгресс-центр расположен в пяти минутах ходьбы от ст. м. "Серпуховская"., по адресу:, Стремянный переулок, д.28 с.2А.

Начало концерта в 19:00.

Билеты можно приобрести на сайте http://congress-hall-rea.ru/_s_lyubovyu_k_petipa_.html